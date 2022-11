Sea of Thieves accueille sa neuvième Aventure avec Return of the Damned

Return of the Damned, neuvième Aventure

Après les huit premières aventures riches en histoires et défis multiples, impliquant parfois la communauté, les joueurs de Sea of Thieves peuvent, depuis ce 3 novembre, découvrir la neuvième, laquelle est nommée. Vous allez encore devoir combattre le Capitaine Flameheart.Sans surprise, nous sommes toujours plongés dans les événements qui voient les deux camps,. Quel que soit le camp à qui vous allez prêter allégeance, vous allez devoir obtenir des Reliques Sombres pour accomplir des rituels, dont des Poupées Ensorceleuses. Pour cela, il faudra partir explorer six Forts et, une fois en leur possession, vous pourrez les apporter à Bell ou au Serviteur de la Flamme.Bien évidemment, la tâche n'est pas aussi simple. Il est possible de rendre ces poupées plus puissantes en faisant basculer les Forts de votre côté, en vous battant pour vos couleurs. Vous pouvez toutefois récupérer une poupée même si la couleur du fort n'est pas la bonne, mais sa puissance sera moindre.D'ores et déjà disponible,. Comme toujours, des récompenses uniques pourront être débloquées par les joueurs. Il vous suffit de parler à Larinna pour lancer l'aventure.reste disponible sur PC et Xbox. Vous pouvez l'acheter à moindre coût grâce à notre partenaire