Schedule 1 propose une nouvelle mise à jour majeure à ses joueurs

Un an et demi après la sortie de Schedule 1, son créateur continue de peaufiner l'expérience, qui est toujours en accès anticipé. Ce 9 octobre, la simulation de vente de drogue se dote d'une mise à jour majeure, laquelle ajoute, entre autres, des types de clients, et de nombreuses autres améliorations.

Même si les mises à jour ne sont pas aussi rapides et fréquentes que ce qu'espère une partie de la communauté, Schedule I continue de s'améliorer, en témoigne la mise à jour de ce 9 octobre. Celle-ci introduit, par exemple, des groupes de clients spécieux, qui ont tous des préférences et qui pourraient très vite augmenter vos revenus. D'autres PNJ sont également ajoutés, tandis que l'expérience gagne en profondeur.

Patch notes de la mise à jour du 9 octobre de Schedule 1

Vous pouvez découvrir le patch notes de la mise à jour du 9 octobre de Schedule 1, traduit en français ci-dessous.

MàJ 0.4.7 Schedule 1 Ajouts Ajout de groupes de clients spéciaux : Hippies : Amethyst Pidley Bodie Hunt Charlie Menson Dylan Roberts Jayne Lemons Krystal Bird Rose Welsh Samantha Spears Bus de fête : Brad Chaddington Chad Chaddington Broc Evans Dave Trotter Josh Harrington Michelle Delacroix Stacy Sinclair Terry Haines Tracy Dupree Hommes d'affaires : Bill Short Grant Gainsworth Hunter Yieldman Johnny Smith Micky Boone Penny Stockman Motards : Bob Harley Butch Malone Diesel Rodd Joey Quinn Rick Boggers Shane Mulligan Timmy Benson Vince Knuckles

Ajout de nouveaux comportements de PNJ pour les clients spéciaux : Parler au téléphone Utiliser un ordinateur portable S'asseoir sur le sol Danser Uriner Vomir S'envoyer en l'air Faire rugir les moteurs de moto

Ajout de l'intérieur de Hyland Medical.

Ajout de tapis en caoutchouc noir disponibles dans le magasin de bricolage : 1x1 2x2 4x4

Ajout du tapis persan disponible dans la boutique Bleuball.

Ajout de nouveaux vêtements et accessoires achetables : Lunettes aviateur en or Lunettes aviateur en argent Lunettes demi-cerclées Lunettes rondes teintées Chapeau porte-canettes Casque jet Casque Panzer Bandana Paisley Bandana USA Cravate bleue Cravate rouge Cravate verte Cravate marron Veste en cuir T-shirt Tie-Dye bleu canard T-shirt Tie-Dye violet T-shirt Tie-Dye jaune Débardeur sale T-shirt populaire Maillot Molerats Top tube Top en filet

Ajout de nouvelles coupes de cheveux : L'homme d'affaires Ondulé volumineux Ondulé long

Ajout de nouveaux styles de pilosité faciale achetables : Moustache Chevron Moustache en croc Timbre Moustache de motard Moustache guidon Favoris imposants Barbe complète

Ajout de plusieurs nouveaux emplacements de téléportation : southoverpass suburbia park westville casino

Ajout de la nouvelle commande queuecustomergroup. Ajustements et Améliorations Hyland Medical est désormais une entreprise achetable.

Refonte complète du système d'apparence des avatars : L'ancien système était assez instable et n'aurait pas été adéquat pour prendre en charge les cosmétiques créés par les utilisateurs prévus dans une future mise à jour. Les accessoires et les couches ont été supprimés et remplacés par des AvatarObjects. Un AvatarObject peut avoir plusieurs couches et fixations associées. AvatarSettings a été supprimé et remplacé par NakedAppearance + Outfit.

Ajustement de la capacité de blanchiment des entreprises : Bureau de poste : de 4000 à 5000 Station de lavage auto : de 6000 à 8000 Taco Ticklers : de 8000 à 12000

Agrandissement de la place d'affaires.

Modification de plusieurs emplois du temps de PNJ pour fonctionner avec le nouvel intérieur de Hyland Medical.

Amélioration du fonctionnement des modèles physiques des PNJ afin que les composants physiques ne soient créés que lorsqu'ils sont réellement nécessaires, évitant ainsi une surcharge physique inutile.

Ajustement de la formulation de plusieurs conversations et dialogues de PNJ.

Refonte du système responsable du contrôle de la vitesse de marche des PNJ.

Les objets stockés sont désormais regroupés au lieu d'être instanciés et détruits, réduisant ainsi les saccades dans les sauvegardes avancées avec de nombreux employés.

Optimisation de la génération et de la sauvegarde des icônes pour les produits mixtes. Cela devrait permettre d'économiser plusieurs centaines de mégaoctets d'utilisation de la mémoire dans les sauvegardes avancées.

Amélioration de l'effet de feu dans les bidons en brûle.

Nettoyage de code pour les PNJ.

Nettoyage de code pour les scènes cinématiques.

Suppression de textures inutilisées du terrain.

Correction du niveau de détail de plusieurs déchets pour réduire l'apparition soudaine d'éléments.

Désactivation d'une étape de quête inutile dans Mixing Mania.

Optimisation de l'utilisation de la mémoire lors de l'annulation de graffitis. Corrections de bugs Correction des accessoires physiques qui se désynchronisaient lorsqu'ils étaient lancés en multijoueur.

Correction de diverses erreurs d'orthographe et de grammaire dans les conversations des PNJ.

Correction des chaussures habillées qui traversaient les pieds.

Refonte de la logique du sommeil.

Correction des chutes de images et des saccades lors du versement d'eau ou d'additifs dans un pot ou un bac de culture.

Impossible de nommer un mélange nouvellement créé avec le même nom qu'un objet existant.

Correction des véhicules conduits par des PNJ qui ne détectaient pas les obstacles lorsqu'ils étaient en mode cinématique.

Correction d'un problème d'arrondi dans le code du rendu des arbres.

Correction des PNJ qui ne faisaient parfois pas face à la bonne direction pour certains comportements.

Correction du bouton Je suis bloqué qui téléportait les véhicules au mauvais endroit dans le prologue.

Correction de l'affichage de l'application de contacts qui était parfois mal positionné dans le prologue.

Correction de plusieurs coupes de cheveux qui traversaient les chapeaux.

Correction de l'onglet ingrédients vide dans le magasin de bricolage.

Correction des invites de commande du skateboard qui restaient visibles après en être descendu.

Correction des modèles simplifiés d'avatars qui étaient mal positionnés lorsque l'avatar était en mode physique désarticulé.

Correction des icônes d'objets stockés dans des cartons génériques qui avaient une mauvaise échelle.

Correction des attractions du curseur à la manette qui ne se désactivaient pas lors de la sélection multiple, entraînant des mouvements saccadés du curseur.

Correction des icônes générées pendant le jeu qui ne se effaçaient pas lors du retour au menu, entraînant une fuite de mémoire.

Il est actuellement disponible sur Steam en accès anticipé, et un portage sur PlayStation et Xbox est envisageable. Il n'y aura cependant rien sur mobile.