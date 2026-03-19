Schedule 1 s'offre une nouvelle mise à jour pour son premier anniversaire

Disponible depuis un an environ, Schedule 1 vient de publier une nouvelle mise à jour, permettant de profiter, entre autres, d'un système de météo.
Sorti le 24 mars 2025, en connaissant un joli succès, Schedule I va donc célébrer son premier anniversaire dans quelques jours
. Et son développeur, Tyler, profite de ce moment pour lancer la version 0.4.4 avec de nouvelles fonctionnalités attendus
, qui permettront d'améliorer l'ambiance de la simulation de trafic de drogue. Nous découvrons par exemple un système de météo dynamique ajustant le temps aléatoirement
. Diverses améliorations et corrections ont aussi été faites, tandis que l'optimisation a été améliorée, avec un gain de FPS jugé entre 5 % et 10 %.
Mais pour plus de détails, nous vous laissons avec le patch notes traduit en français, pour tout savoir de cette mise à jour de Schedule 1
.
Patch 0.4.4 de Schedule 1
Ajouts
- Ajout d'un nouveau système météo :
- Clair
- Couvert
- Brumeux
- Pluie légère
- Pluie forte
- Orage (éclairs)
- Ajout d'un parapluie (utilisable uniquement par les PNJ pour le moment).
- Ajout d'une lampe torche achetable dans les quincailleries.
- Ajout de nouvelles positions de sentinelles pour la police.
- Ajout de la commande « setweather ».
- Ajout de la commande « setweatherspeed ».
- Ajout de la commande « triggerlightning ».
- Ajout de la commande « triggerdistantthunder ».
- Ajout de salutations de PNJ spécifiques à la météo.
- Ajout d'un nouveau framework d'interface utilisateur en préparation du support manette (pas encore activé).
- Ajout d'un réglage du volume lié à la météo.
- Ajout d'un « bonus pluie » pour les transactions conclues sous la pluie.
Ajustements / améliorations
- Refonte du système de cycle jour/nuit.
- Modification de la disposition et de l'apparence du menu des paramètres.
- La police alterne désormais entre deux positions lors de son comportement de patrouille statique.
- Augmentation de la limite d'employés d'entrepôt de 10 à 12.
- Ajustement des ombres pour améliorer leur couverture et leur qualité.
- Début de la migration des systèmes principaux vers un assemblage séparé (ScheduleOne.Core).
- Refactorisation du code audio.
- Refonte du système d'équipement pour prendre en charge les objets équipables en main gauche (parapluie).
- Ajout de lumières supplémentaires sur divers objets et bâtiments.
- Ajustement de certains niveaux de détail (LOD) trop agressifs.
- Remplacement de certains objets statiques par des versions avec physique.
- La police ne vous tasera plus si vous êtes à portée d'arrestation.
- Davantage de géométries marquées comme statiques pour améliorer le culling.
- Conversion de plusieurs matériaux transparents en opaques avec découpe alpha.
- Réduction du rayon des obstacles de navigation des pots, permettant aux employés de circuler entre eux.
- Ajustement des particules d'éclaboussures de sang.
- Modification des particules de dérapage des véhicules.
Corrections de bugs
- Correction de la réinitialisation des animations des PNJ lors du passage aux imposteurs 2D.
- Correction d'un problème où les forces de ragdoll des PNJ ne fonctionnaient pas dans certains cas.
- Correction d'une déformation de la tête des PNJ pendant les animations d'attaque.
- Correction d'un problème de clipping des bottes avec les pieds.
- Correction d'un problème où le brouillard était appliqué deux fois sur certains objets.
- Correction d'un problème où les morphs d'avatar ne s'appliquaient pas aux modèles LOD élevés.
- Le joueur ne réapparaîtra plus à l'intérieur du camping-car détruit.
- Correction du contrôle du volume du jukebox.
- Correction d'arbres manquants dans le prologue.
- Refactorisation d'une partie du code des employés pour réduire les saccades.
- Le mode Ultra n'applique plus un multiplicateur de rendu x2 (oups).
- Correction d'un problème où le son de notification se jouait deux fois si deux notifications arrivaient rapidement.
- Correction de collisions empêchant l'affichage de l'invite d'interaction pour certains bâtiments.
- Correction d'un problème où le niveau de recherche passait à « enquête » lorsque des PNJ appelaient la police.
- Correction d'un problème où les impacts de véhicules n'infligeaient pas de dégâts aux PNJ.
- Correction d'un rare problème d'ordre de chargement où les lampes de culture se chargeaient avant les supports de suspension.
- Correction d'un pic de performances lors du premier calcul de navigation des véhicules.
Il est actuellement disponible sur Steam en accès anticipé, et un portage sur PlayStation et Xbox est envisageable
. Il n'y aura cependant rien sur mobile
. Vous pouvez aussi le récupérer à moindre coût grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose pour 17,84 € au lieu de 20 €, soit 9 % de réduction.
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