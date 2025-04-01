Schedule 1 sortira-t-il sur consoles (PS4, PS5, Xbox One ou Series)

De nombreux joueurs se demandent si Schedule 1., le jeu à succès de ce printemps, va sortir sur les consoles comme la PS4, la PS5, la Xbox One et la Xbox Series. Nous vous apportons une réponse.

Une sortie de Schedule 1 sur PlayStation ou Xbox Series ?





Pas de version PS4 et Xbox One de Schedule 1 ?

Les jeux de simulation peuvent très vite trouver le succès, et c'est le cas de, qui, depuis sa sortie le 24 mars 2025, ne cesse de voir son nombre de joueurs grimper. Bien aidé par les créateurs de contenu qui l'ont mis en avant, promouvant les situations comiques qui se répètent. Évidemment, le bouche-à-oreille fonctionne très bien et, permettant de le propulser, sans grande surprise, parmi les jeux les plus populaires de Steam, mais aussi les meilleures ventes.En voyant certains s'amuser, tout en bâtissant leur empire pour revendre leur drogue, et tenter de trouver la meilleure recette, les joueurs évoluant sur consoles se posent une question :Pour le moment,, et tout porte à croire qu'une telle sortie n'est pas prévue pour le moment, pour deux raisons.La première,(et même par une seule personne) et les portages sont très chronophages, comme vous devez le savoir. Le développeur va donc se concentrer pour le moment sur l'amélioration et le contenu. Corriger les problèmes et apporter du contenu sont les objectifs des prochains mois, avec déjà une petite feuille de route.La deuxième est la suite logique :, et ces sorties sur consoles sont assez rares, même si nous en voyons de plus en plus débarquer sur console, ces portages sont bien plus minimes.Toutefois,, en fonction de l'engouement que prendra le titre et surtout de l'évolution de la communauté. Si les joueurs restent présents, que le contenu est apprécié et queévolue bien, il est tout à fait possible que, a minima.Pour ce qui est d'une version PS4 et Xbox One, cela semble quasiment impossible. Si une version dedevait voir le jour, ce sera sur PS5 et Xbox Series. Il y a très peu de chances pour qu'un portage sur l'ancienne génération de consoles soit prévu, puisque les composants commencent à être bien trop vieillissants.Toutefois, seul l'avenir nous dira si TVGS sortira. En attendant, la seule manière de jouer à ce jeu addictif reste de le faire via Steam.