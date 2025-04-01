Schedule 1 sortira-t-il sur consoles (PS4, PS5, Xbox One ou Series)

De nombreux joueurs se demandent si Schedule 1., le jeu à succès de ce printemps, va sortir sur les consoles comme la PS4, la PS5, la Xbox One et la Xbox Series. Nous vous apportons une réponse.
Les jeux de simulation peuvent très vite trouver le succès, et c'est le cas de Schedule 1
, qui, depuis sa sortie le 24 mars 2025, ne cesse de voir son nombre de joueurs grimper. Bien aidé par les créateurs de contenu qui l'ont mis en avant, promouvant les situations comiques qui se répètent. Évidemment, le bouche-à-oreille fonctionne très bien et de nombreux joueurs se sont par la suite lancés dans Schedule 1
, permettant de le propulser, sans grande surprise, parmi les jeux les plus populaires de Steam, mais aussi les meilleures ventes.
En voyant certains s'amuser, tout en bâtissant leur empire pour revendre leur drogue, et tenter de trouver la meilleure recette, les joueurs évoluant sur consoles se posent une question : Schedule 1 va-t-il sortir sur PS4, PS5, Xbox One ou Series ?
Une sortie de Schedule 1 sur PlayStation ou Xbox Series ?
Pour le moment, il n'y a eu aucun mot officiel sur un portage de Schedule 1 sur consoles
, et tout porte à croire qu'une telle sortie n'est pas prévue pour le moment, pour deux raisons.
La première, Schedule 1 est développé par un studio indépendant
(et même par une seule personne) et les portages sont très chronophages, comme vous devez le savoir. Le développeur va donc se concentrer pour le moment sur l'amélioration et le contenu. Corriger les problèmes et apporter du contenu sont les objectifs des prochains mois, avec déjà une petite feuille de route.
La deuxième est la suite logique : Schedule 1 est en accès anticipé
, et ces sorties sur consoles sont assez rares, même si nous en voyons de plus en plus débarquer sur console, ces portages sont bien plus minimes.
Toutefois, il n'est pas impossible que Schedule 1 arrive sur console un jour
, en fonction de l'engouement que prendra le titre et surtout de l'évolution de la communauté. Si les joueurs restent présents, que le contenu est apprécié et que Schedule 1
évolue bien, il est tout à fait possible que le titre sorte sur PS5 et Xbox Series
, a minima.
Pas de version PS4 et Xbox One de Schedule 1 ?
Pour ce qui est d'une version PS4 et Xbox One, cela semble quasiment impossible. Si une version de Schedule 1
devait voir le jour, ce sera sur PS5 et Xbox Series. Il y a très peu de chances pour qu'un portage sur l'ancienne génération de consoles soit prévu, puisque les composants commencent à être bien trop vieillissants.
Toutefois, seul l'avenir nous dira si TVGS sortira Schedule 1 sur d'autres plateformes, comme la PS5 ou la Xbox Serise
. En attendant, la seule manière de jouer à ce jeu addictif reste de le faire via Steam.
commentaire (1)
Très chronophage ?! Bah si maintenant porter un jeux sur console leurs parraisent insurmontable on est pas rendu… c’est pas sont job de dev un jeux ? Mais WTF !