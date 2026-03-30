Schedule I célèbre son premier anniversaire avec une nouvelle mise à jour riche en nouveautés

Un an après son lancement en accès anticipé, le jeu de gestion de cartel Schedule I déploie sa mise à jour anniversaire. Au programme, des armes inédites, une refonte de l'application de livraison et de nombreux ajustements réclamés par une communauté toujours plus investie.
Le temps file à une vitesse folle dans l'industrie vidéoludique. Tyler, le créateur du jeu de gestion d'empire criminel Schedule I
">Schedule I, vient d'annoncer le déploiement de la version 0.4.5 pour célébrer la première année d'existence du titre en accès anticipé
. Le succès est au rendez-vous, avec des statistiques qui donnent le vertige. En effet, à la date du 30 mars 2026, les joueurs ont cumulé plus de dix-sept milliards de minutes de jeu, soit l'équivalent impressionnant de trente-trois mille ans passés à bâtir des empires illicites.
Une célébration sous le signe des requêtes de la communauté
Bien que développée en une petite semaine, cette mise à jour anniversaire se concentre sur les éléments que les joueurs réclamaient avec insistance. Le développeur a tenu à remercier chaleureusement sa communauté pour son accueil exceptionnel tout au long de cette première année d'accès anticipé. « C'est une leçon d'humilité de penser qu'autant de temps a été passé à jouer à quelque chose que j'ai créé.
»
Parmi les ajouts majeurs, le développeur a intégré plusieurs nouveautés pour enrichir l'expérience de jeu :
- Un pistolet M1911 doré exclusif.
- Un multiplicateur de dégâts pour les tirs à la tête et un réticule dynamique.
- Un grand arroseur pour faciliter vos cultures à grande échelle.
- Une refonte de l'application de livraison incluant des notifications inédites.
Des mécaniques de jeu affinées et plus réalistes
L'immersion et la gestion des ressources franchissent un nouveau cap avec un changement de comportement notable. Vos employés, à l'exception des revendeurs, consommeront désormais les produits emballés laissés dans leur inventaire
. Les relations avec les fournisseurs gagnent également en profondeur, puisqu'elles s'amélioreront automatiquement lors de vos achats en personne.
Tyler a également revu la durée des effets des différents produits sur les personnages non joueurs. L'herbe et la méthamphétamine durent désormais neuf heures
, la cocaïne six heures, et les champignons hallucinogènes douze heures. Il est à noter que ces effets sont réduits de deux tiers pour les joueurs.
La mise à jour 0.4.5 de Schedule 1 corrige également de nombreux soucis, que vous pouvez consulter dans le patch notes
.
Il est actuellement disponible sur Steam en accès anticipé, et un portage sur PlayStation et Xbox est envisageable
. Il n'y aura cependant rien sur mobile
. Vous pouvez aussi le récupérer à moindre coût grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose pour 17,84 € au lieu de 20 €, soit 9 % de réduction.
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