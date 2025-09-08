Schedule 1 va ajouter des champignons hallucinogènes après le vote des joueurs

Après un deuxième vote communautaire, Schedule 1 accueille bientôt un quatrième produit, les champignons hallucinogènes. Une nouveauté qui introduira un processus de production inédit, de nouveaux équipements et des clients spécifiques.
Depuis sa sortie, Schedule 1
s'est imposé comme l'un des simulateurs indés les plus marquants de ces dernières années. Avec son esthétique simple mais son gameplay redoutablement addictif, le jeu de TVGS a déjà captivé des centaines de milliers de joueurs
. Pourtant, malgré la présence de cannabis, de méthamphétamines et de cocaïne, une catégorie entière manquait à l'appel, les psychédéliques. Ce sera bientôt corrigé.
Un vote sans appel
Lors du second vote communautaire organisé par le développeur, trois options étaient proposées. L'ajout de conducteur (et un système de livraison repensé), un mini-jeu de pêche et les champignons. Sans surprise, ces derniers ont largement remporté la mise avec plus de 269 000 votes
, contre 139 000 pour les chauffeurs et 85 000 pour la pêche.
Un nouveau cycle de production complet
Les champignons ne seront pas qu'un simple ajout cosmétique, le développeur promet un processus de production totalement nouveau
, accompagné de plusieurs ajouts qui augmenteront la profondeur de Schedule 1 :
- Un fournisseur inédit
- Des équipements spécifiques pour la culture et la préparation des champis
- Des outils multi-usages compatibles avec les drogues déjà présentes
- De nouveaux effets et ingrédients
- Une nouvelle clientèle, friande de psilocybine
En somme, un vrai quatrième pilier pour l'économie souterraine du jeu qui fera plaisir aux joueurs, tout en augmentant potentiellement sa durée de vie.
Une sortie prévue pour fin 2025
Le créateur a indiqué que cette mise à jour arrivera entre mi-octobre et fin novembre
. L'échéance reste volontairement large afin d'éviter les retards à répétition qu'avait connus la mise à jour Cartel. En parallèle, TVGS prépare aussi une mise à jour spéciale Halloween prévue pour le 31 octobre, tout en travaillant à des correctifs pour le patch précédent.
Enfin, pas de panique si vos votes ne sont pas passés cette fois-ci, les deux options non retenues reviendront lors de futurs scrutins communautaires.
Schedule 1 reste disponible sur Steam en accès anticipé. Pour ce qui est d'une sortie sur consoles, il va falloir patienter
.
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