Schedule 1 lance un nouveau vote, pour que les joueurs puissent choisir la nouvelle fonctionnalité ajoutée

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 02 septembre 2025 à 14h38
Le développeur de Schedule 1 invite une nouvelle fois la communauté à décider du contenu de la prochaine mise à jour majeure. Trois options sont proposées et le vote est ouvert jusqu'à ce week-end directement depuis le menu principal du jeu.
Schedule 1 lance un nouveau vote, pour que les joueurs puissent choisir la nouvelle fonctionnalité ajoutée
Schedule 1 continue de miser sur une approche participative en donnant aux joueurs la possibilité de choisir les futures fonctionnalités du jeu. Après un premier vote qui avait abouti à l'arrivée des cartels rivaux il y a quelques jours, une deuxième session vient de s'ouvrir. Les joueurs ont désormais la parole pour orienter le développement et sélectionner la prochaine grande nouveauté.

Les nouvelles fonctionnalités en lice

Dans ce nouveau vote, les joueurs auront le choix entre trois nouvelles fonctionnalités, qui ajouteront toutes de la profondeur à Schedule 1. Voici à quoi vous attendre.

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Les champignons magiques font leur retour

Déjà proposés lors du précédent vote, les champignons reviennent comme option. Si cette fonctionnalité est choisie, les joueurs pourront fabriquer et distribuer une nouvelle drogue, les champignons hallucinogènes. L'ajout inclurait de l'équipement spécifique, des effets uniques et un nouveau fournisseur pour dynamiser l'économie souterraine.

Un mini-jeu de pêche inédit

Autre proposition, l'introduction d'un mini-jeu de pêche. Les joueurs auraient la possibilité d'attraper des poissons, et peut-être d'autres objets spéciaux, qui pourraient ensuite être vendus au magasin Randy's Bait & Tackle. Cette mécanique introduirait également de nouveaux ingrédients et effets, élargissant encore la variété des activités secondaires disponibles.

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Des conducteurs recrutables pour plus de confort

La troisième option met l'accent sur la logistique avec les conducteurs recrutables. Si elle est retenue, les joueurs pourront déléguer le transport d'objets entre leurs propriétés, commerces et dealers. Des itinéraires automatiques pourront être configurés avec des conditions spécifiques (par exemple attendre qu'un véhicule soit rempli d'un certain nombre d'objets avant le départ). Cette fonctionnalité serait accompagnée d'améliorations de qualité de vie pour le système de livraison.

Comment voter ?

Le vote est accessible directement depuis le menu principal de Schedule 1. Après le chargement du jeu, il suffit de cliquer et de maintenir l'option désirée pour valider sa participation. Les résultats seront affichés dans le menu du jeu peu après la clôture du scrutin, prévue ce week-end.

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Le développeur a précisé que la mise à jour correspondante sera développée dès son retour le mois prochain. Comme toujours, aucune date de sortie fixe n'est prévue, mais les fonctionnalités passeront d'abord par la branche bêta avant d'être déployées sur la version principale. N'attendez donc pas la future mise à jour avant octobre, voire novembre.

Il est actuellement disponible sur Steam en accès anticipé, et un portage sur PlayStation et Xbox est envisageable. Il n'y aura cependant rien sur mobile.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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