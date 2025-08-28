Schedule 1 s'offre une mise à jour de contenu gargantuesque, avec un cartel et des armes

La dernière mise à jour de Schedule 1 apporte de nombreuses nouveautés et notamment un nouveau cartel rival, une nouvelle propriété à acheter, des armes inédites, un système de graffiti et même de nouveaux styles capillaires. L'expérience gagne en profondeur avec des mécaniques supplémentaires et des ajouts qui renforcent l'immersion.
Le développeur a pris un peu de retard sur la livraison de ce patch, mais le résultat en vaut la peine. Cette mise à jour enrichit le gameplay de Schedule 1
en introduisant la famille Benzies
, un cartel rival imposant qui vient perturber vos affaires à Hyland Point. De plus, les joueurs pourront enfin mettre la main sur Hyland Manor
, une nouvelle propriété prestigieuse, une fois l'arc narratif de ce cartel complété.
L'arsenal s'étoffe également avec l'ajout d'un fusil à pompe
et de ses munitions, tandis qu'un nouveau véhicule, le Hotbox
, vient compléter vos moyens de transport. Cette mise à jour intègre aussi des fonctionnalités de confort, comme la sauvegarde automatique de secours, de nouveaux succès à débloquer et plusieurs commandes inédites pour personnaliser son expérience.
Patch notes de la mise à jour de Schedule 1
Vous pouvez découvrir le patch notes de la mise à jour du 28 août, disponible officiellement pour tous les joueurs de Schedule 1, ci-dessous.
Liste complète des ajouts de la mise à jour du 28 août
- Ajout de la famille Benzies, un nouveau cartel rival à Hyland Point, avec des mécaniques comme :
- Deals entre le cartel et le joueur (en trêve)
- Embuscades
- Vols de dealers
- Vols de dead drops
- Deals cartel-clients
- Nouvelle propriété achetable → Hyland Manor (disponible après avoir terminé la quête liée aux Benzies).
- Ajout d'un nouveau véhicule → Hotbox.
- Nouveau système de graffiti permettant de taguer des surfaces pour réduire l'influence des cartels et gagner de l'XP.
- Nouvel objet → bombe de peinture (achetable au Gas Mart, disponible 1x par niveau gagné).
- Ajout d'un nettoyant pour graffiti.
- Nouvelle arme → fusil à pompe.
- Nouvelle munition → cartouche de fusil à pompe.
- Nouvelles coupes de cheveux → « Close buzzcut », « Tony » et « Long slicked back »
- Nouvelles commandes
-
setgravitymultiplier
-
setregionunlocked
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forcesleep
- Ajout d'une fonctionnalité de sauvegarde automatique de secours (activée par défaut, désactivable dans Paramètres → Autres).
- Ajout de nouveaux conseils dans les écrans de chargement.
- Nouvel accomplissement → Urban Artist.
- Nouvel accomplissement → Finishing the Job.
Cette mise à jour pose les bases de nouvelles dynamiques de jeu et offre davantage d'outils pour s'immerger dans l'univers, que ce soit à travers l'histoire, les armes ou la personnalisation. Une étape qui enrichit encore l'expérience globale pour tous les joueurs. Évidement, diverses corrections ont été appliquées que vous pouvez retrouver directement sur Steam
.
Il est actuellement disponible sur Steam en accès anticipé, et un portage sur PlayStation et Xbox est envisageable
. Il n'y aura cependant rien sur mobile
.
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