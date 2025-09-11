Satisfactory fête le premier anniversaire de sa 1.0 avec une belle mise à jour

Le simulateur de construction de Coffee Stain Studios célèbre un an de sa sortie officielle avec une mise à jour anniversaire colorée et pleine de surprises.

Une fête au cœur de l'usine

Un anniversaire pour remercier les joueurs

















Instant Gaming vous le propose pour la somme de 24,09 € au lieu de 39 €, soit 38 % de réduction.

Lancé en version 1.0 le 10 septembre 2024,. Un an plus tard, le studio suédois profite de cette date symbolique pour proposer une, disponible jusqu'au 24 septembre. Objectif : transformer vos usines industrielles en véritables pistes de danse.Les joueurs peuvent désormais personnaliser leurs infrastructures avec tout un lot de décorations festives. Au programme notamment une, des enceintes musicales dans le HUB, et même uninspiré de la célèbre créature Space Giraffe-Tick-Penguin-Whale Thing.La mise à jour apporte également unà récupérer via l'Awesome Shop, des tables garnies de gâteaux et de pizzas, sans oublier ballons, guirlandes et rubans FICSIT. Les Pioneers les plus assidus pourront même profiter d'un, véritable mascotte de la communauté.Depuis sa sortie en 1.0,. Le titre a notamment décroché le prix de, attiré plus de, et conserve aujourd'hui un impressionnant, signe qu'il est très apprécié.Coffee Stain Studios prépare désormais la prochaine étape,. Le jeu peut d'ores et déjà être ajouté à la liste de souhaits sur les boutiques respectives.Au-delà de cette mise à jour festive,, preuve que le suivi du jeu se poursuivra sur toutes les plateformes. Une nouvelle rassurante pour une communauté qui continue de faire prospérer son usine virtuelle.Si vous souhaitez découvriret développer vos usines de production, en optimisant le tout ou non, vous pouvez toujours l'obtenir tout en réalisant quelques économies, notre partenaire