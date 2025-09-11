Satisfactory fête le premier anniversaire de sa 1.0 avec une belle mise à jour

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 11 septembre 2025 à 11h08
Le simulateur de construction de Coffee Stain Studios célèbre un an de sa sortie officielle avec une mise à jour anniversaire colorée et pleine de surprises.
Satisfactory fête le premier anniversaire de sa 1.0 avec une belle mise à jour
Lancé en version 1.0 le 10 septembre 2024, Satisfactory a marqué la fin de cinq années d'accès anticipé et franchi un cap décisif pour Coffee Stain Studios. Un an plus tard, le studio suédois profite de cette date symbolique pour proposer une mise à jour anniversaire inédite et limitée dans le temps, disponible jusqu'au 24 septembre. Objectif : transformer vos usines industrielles en véritables pistes de danse.

Une fête au cœur de l'usine

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Les joueurs peuvent désormais personnaliser leurs infrastructures avec tout un lot de décorations festives. Au programme notamment une piste de danse avec boule à facettes et fumigènes, des enceintes musicales dans le HUB, et même un Bean Piñata destructible inspiré de la célèbre créature Space Giraffe-Tick-Penguin-Whale Thing.

La mise à jour apporte également un mixtape spécial anniversaire à récupérer via l'Awesome Shop, des tables garnies de gâteaux et de pizzas, sans oublier ballons, guirlandes et rubans FICSIT. Les Pioneers les plus assidus pourront même profiter d'un décor insolite, des toilettes à l'effigie du Lizard Doggo, véritable mascotte de la communauté.

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Un anniversaire pour remercier les joueurs

Depuis sa sortie en 1.0, Satisfactory a accumulé les distinctions. Le titre a notamment décroché le prix de Jeu PC de l'année aux Golden Joysticks Awards 2024, attiré plus de 180 000 joueurs simultanés sur Steam, et conserve aujourd'hui un impressionnant 97 % d'évaluations positives, signe qu'il est très apprécié.

Coffee Stain Studios prépare désormais la prochaine étape, le lancement sur consoles d'ici quelques semaines, avec une arrivée sur PlayStation et Xbox. Le jeu peut d'ores et déjà être ajouté à la liste de souhaits sur les boutiques respectives.

Au-delà de cette mise à jour festive, l'équipe confirme travailler sur l'Update 1.2, preuve que le suivi du jeu se poursuivra sur toutes les plateformes. Une nouvelle rassurante pour une communauté qui continue de faire prospérer son usine virtuelle.

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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