Satisfactory frappe fort avec sa prochaine mise à jour : Mode photo, ascenseurs programmables et bien plus arrivent

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 31 mars 2025 à 18h38
Coffee Stain Studios continue d'améliorer Satisfactory avec une mise à jour majeure qui enrichira considérablement l'expérience du célèbre simulateur industriel. Au programme : un mode photo attendu, des outils de construction avancés et enfin, une vraie compatibilité manette.
Satisfactory frappe fort avec sa prochaine mise à jour : Mode photo, ascenseurs programmables et bien plus arrivent
Depuis sa sortie en version 1.0 l'an dernier, saluée par la critique, Satisfactory ne cesse d'évoluer pour satisfaire les attentes toujours plus exigeantes de sa communauté. Après avoir peaufiné son gameplay pendant plusieurs années, les développeurs préparent désormais l'arrivée d'une nouvelle série de fonctionnalités très demandées par les joueurs.

Un mode photo et des ascenseurs personnalisables

L'un des ajouts les plus attendus est sans doute le mode photo, désormais incontournable dans la plupart des jeux modernes. Celui-ci permettra aux joueurs de capturer leurs usines complexes sous tous les angles, afin de partager leurs créations les plus spectaculaires avec la communauté. Mais Coffee Stain ne s'arrête pas là et propose également des ascenseurs programmables.

satisfactory-mode-photo
Bien que relativement décoratifs dans un jeu où le jetpack règne en maître depuis leur introduction, ces ascenseurs offrent la possibilité de personnaliser entièrement leurs boutons. Une nouveauté technique qui devrait rapidement trouver des applications créatives inédites parmi les joueurs les plus ingénieux. Attention cependant à ne pas transporter de véhicules via ces ascenseurs, sous peine de déclencher des réactions physiques dignes d'un trampoline géant.

De nouveaux outils pour optimiser vos usines

Parmi les nouveautés notables de cette mise à jour 1.1, Coffee Stain introduit plusieurs améliorations clés dans la construction :
  • Des aiguillages pour les hypertubes permettant de changer rapidement de direction, rappelant ainsi les rails dynamiques de Sonic Adventure 2.
  • Des compteurs de débit pour les convoyeurs, facilitant grandement la gestion précise du flux d'objets transportés.
  • Des modes de construction améliorés permettant des courbes élégantes pour les convoyeurs et des lignes parfaitement droites pour les tuyaux.
  • Des séparateurs et fusionneurs verticaux, parfaits pour les joueurs aimant optimiser leur espace en construisant vers le haut.
La mise à jour inclut également des éléments décoratifs et fonctionnels, comme les butoirs de voies ferrées, destinés à clôturer proprement les réseaux ferroviaires.

Miniature vidéo

Enfin une vraie prise en charge des manettes

Autre annonce particulièrement appréciée par la communauté : la compatibilité complète avec les manettes. Désormais, les joueurs pourront profiter pleinement de Satisfactory sur leurs périphériques favoris, notamment les manettes Xbox et PlayStation, améliorant ainsi considérablement le confort de jeu.

La pluie devra attendre encore un peu

Malheureusement, une fonctionnalité attendue ne sera pas réintroduite immédiatement : la pluie. Bien que présente dans les anciennes versions du jeu, cette dernière avait été retirée suite à des soucis techniques liés à l'Unreal Engine. Coffee Stain indique qu'il faudra attendre une mise à jour ultérieure de leur moteur graphique avant de pouvoir profiter à nouveau de précipitations réalistes. Une absence regrettée par certains joueurs, attachés à l'ambiance atmosphérique du titre.

satisfactory-maj-avril-2025
Aperçu de l'aiguillage pour les hypertubes.

La mise à jour bientôt en phase expérimentale

La mise à jour 1.1 sera disponible dès demain, 1er avril, dans la branche expérimentale du jeu. Malgré cette date propice aux doutes, les développeurs rassurent : cette annonce est bel et bien réelle et non un poisson d'avril. Une excellente nouvelle pour les joueurs impatients de découvrir ces nouveautés très prometteuses, qui devraient renforcer l'intérêt du jeu et prolonger encore davantage le plaisir des bâtisseurs virtuels.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

La mise à jour 1.2 de Satisfactory révolutionne la gestion des véhicules et de l'électricité
Satisfactory 18 mars 2026

La mise à jour 1.2 de Satisfactory révolutionne la gestion des véhicules et de l'électricité

La mise à jour 1.2 de Satisfactory débarque sur la branche expérimentale, apportant des nouveautés très attendues. Au programme : refonte des trajets en véhicules, gestion inédite des lignes électriques et l'ajout surprenant de toilettes servant de points de réapparition.
Satisfactory 1.2 prépare la « solution parfaite » pour le transport de fluides, mais ce n'est pas celle que vous imaginiez
Satisfactory 27 octobre 2025

Satisfactory 1.2 prépare la « solution parfaite » pour le transport de fluides, mais ce n'est pas celle que vous imaginiez

Coffee Stain Studios tease une nouveauté majeure pour la version 1.2 de Satisfactory : des camions-citernes capables de transporter des fluides. Une annonce surprenante, accompagnée d'une optimisation technique bienvenue pour les PC mis à rude épreuve.
Satisfactory fête le premier anniversaire de sa 1.0 avec une belle mise à jour
Satisfactory 11 septembre 2025

Satisfactory fête le premier anniversaire de sa 1.0 avec une belle mise à jour

Le simulateur de construction de Coffee Stain Studios célèbre un an de sa sortie officielle avec une mise à jour anniversaire colorée et pleine de surprises.

commentaire (0)