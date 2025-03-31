Satisfactory frappe fort avec sa prochaine mise à jour : Mode photo, ascenseurs programmables et bien plus arrivent

Coffee Stain Studios continue d'améliorer Satisfactory avec une mise à jour majeure qui enrichira considérablement l'expérience du célèbre simulateur industriel. Au programme : un mode photo attendu, des outils de construction avancés et enfin, une vraie compatibilité manette.
Depuis sa sortie en version 1.0 l'an dernier, saluée par la critique,Satisfactory ne cesse d'évoluer pour satisfaire les attentes toujours plus exigeantes de sa communauté. Après avoir peaufiné son gameplay pendant plusieurs années, les développeurs préparent désormais l'arrivée d'une nouvelle série de fonctionnalités très demandées par les joueurs.
Un mode photo et des ascenseurs personnalisables
L'un des ajouts les plus attendus est sans doute le mode photo, désormais incontournable dans la plupart des jeux modernes. Celui-ci permettra aux joueurs de capturer leurs usines complexes sous tous les angles, afin de partager leurs créations les plus spectaculaires avec la communauté. Mais Coffee Stain ne s'arrête pas là et propose également des ascenseurs programmables.
Bien que relativement décoratifs dans un jeu où le jetpack règne en maître depuis leur introduction, ces ascenseurs offrent la possibilité de personnaliser entièrement leurs boutons. Une nouveauté technique qui devrait rapidement trouver des applications créatives inédites parmi les joueurs les plus ingénieux. Attention cependant à ne pas transporter de véhicules via ces ascenseurs, sous peine de déclencher des réactions physiques dignes d'un trampoline géant.
De nouveaux outils pour optimiser vos usines
Parmi les nouveautés notables de cette mise à jour 1.1, Coffee Stain introduit plusieurs améliorations clés dans la construction :
Des aiguillages pour les hypertubes permettant de changer rapidement de direction, rappelant ainsi les rails dynamiques de Sonic Adventure 2.
Des compteurs de débit pour les convoyeurs, facilitant grandement la gestion précise du flux d'objets transportés.
Des modes de construction améliorés permettant des courbes élégantes pour les convoyeurs et des lignes parfaitement droites pour les tuyaux.
Des séparateurs et fusionneurs verticaux, parfaits pour les joueurs aimant optimiser leur espace en construisant vers le haut.
La mise à jour inclut également des éléments décoratifs et fonctionnels, comme les butoirs de voies ferrées, destinés à clôturer proprement les réseaux ferroviaires.
Enfin une vraie prise en charge des manettes
Autre annonce particulièrement appréciée par la communauté : la compatibilité complète avec les manettes. Désormais, les joueurs pourront profiter pleinement de Satisfactory sur leurs périphériques favoris, notamment les manettes Xbox et PlayStation, améliorant ainsi considérablement le confort de jeu.
La pluie devra attendre encore un peu
Malheureusement, une fonctionnalité attendue ne sera pas réintroduite immédiatement : la pluie. Bien que présente dans les anciennes versions du jeu, cette dernière avait été retirée suite à des soucis techniques liés à l'Unreal Engine. Coffee Stain indique qu'il faudra attendre une mise à jour ultérieure de leur moteur graphique avant de pouvoir profiter à nouveau de précipitations réalistes. Une absence regrettée par certains joueurs, attachés à l'ambiance atmosphérique du titre.
La mise à jour bientôt en phase expérimentale
La mise à jour 1.1 sera disponible dès demain, 1er avril, dans la branche expérimentale du jeu. Malgré cette date propice aux doutes, les développeurs rassurent : cette annonce est bel et bien réelle et non un poisson d'avril. Une excellente nouvelle pour les joueurs impatients de découvrir ces nouveautés très prometteuses, qui devraient renforcer l'intérêt du jeu et prolonger encore davantage le plaisir des bâtisseurs virtuels.
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