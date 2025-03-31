Satisfactory frappe fort avec sa prochaine mise à jour : Mode photo, ascenseurs programmables et bien plus arrivent

Coffee Stain Studios continue d'améliorer Satisfactory avec une mise à jour majeure qui enrichira considérablement l'expérience du célèbre simulateur industriel. Au programme : un mode photo attendu, des outils de construction avancés et enfin, une vraie compatibilité manette.

Un mode photo et des ascenseurs personnalisables

De nouveaux outils pour optimiser vos usines

Des aiguillages pour les hypertubes permettant de changer rapidement de direction, rappelant ainsi les rails dynamiques de Sonic Adventure 2.

permettant de changer rapidement de direction, rappelant ainsi les rails dynamiques de Sonic Adventure 2. Des compteurs de débit pour les convoyeurs , facilitant grandement la gestion précise du flux d'objets transportés.

, facilitant grandement la gestion précise du flux d'objets transportés. Des modes de construction améliorés permettant des courbes élégantes pour les convoyeurs et des lignes parfaitement droites pour les tuyaux.

permettant des courbes élégantes pour les convoyeurs et des lignes parfaitement droites pour les tuyaux. Des séparateurs et fusionneurs verticaux, parfaits pour les joueurs aimant optimiser leur espace en construisant vers le haut.

Enfin une vraie prise en charge des manettes

La pluie devra attendre encore un peu

Aperçu de l'aiguillage pour les hypertubes.

La mise à jour bientôt en phase expérimentale

Depuis sa sortie en version 1.0 l'an dernier, saluée par la critique,. Après avoir peaufiné son gameplay pendant plusieurs années, les développeurs préparent désormais l'arrivée d'une nouvelle série de fonctionnalités très demandées par les joueurs.L'un des ajouts les plus attendus est sans doute le, désormais incontournable dans la plupart des jeux modernes. Celui-ci permettra aux joueurs de capturer leurs usines complexes sous tous les angles, afin de partager leurs créations les plus spectaculaires avec la communauté. Mais Coffee Stain ne s'arrête pas là et propose également desBien que relativement décoratifs dans un jeu où le jetpack règne en maître depuis leur introduction, ces ascenseurs offrent la possibilité de personnaliser entièrement leurs boutons. Une nouveauté technique qui devrait rapidement trouver des applications créatives inédites parmi les joueurs les plus ingénieux. Attention cependant à ne pas transporter de véhicules via ces ascenseurs, sous peine de déclencher des réactions physiques dignes d'un trampoline géant.Parmi les nouveautés notables de cette mise à jour 1.1, Coffee Stain introduit plusieurs améliorations clés dans la construction :La mise à jour inclut également des éléments décoratifs et fonctionnels, comme les butoirs de voies ferrées, destinés à clôturer proprement les réseaux ferroviaires.Autre annonce particulièrement appréciée par la communauté :. Désormais, les joueurs pourront profiter pleinement de Satisfactory sur leurs périphériques favoris, notamment les manettes Xbox et PlayStation, améliorant ainsi considérablement le confort de jeu.Malheureusement, une fonctionnalité attendue ne sera pas réintroduite immédiatement :. Bien que présente dans les anciennes versions du jeu, cette dernière avait été retirée suite à des soucis techniques liés à l'Unreal Engine. Coffee Stain indique qu'il faudra attendre une mise à jour ultérieure de leur moteur graphique avant de pouvoir profiter à nouveau de précipitations réalistes. Une absence regrettée par certains joueurs, attachés à l'ambiance atmosphérique du titre.La mise à jour 1.1 sera disponible dès demain,, dans la branche expérimentale du jeu. Malgré cette date propice aux doutes, les développeurs rassurent :. Une excellente nouvelle pour les joueurs impatients de découvrir ces nouveautés très prometteuses, qui devraient renforcer l'intérêt du jeu et prolonger encore davantage le plaisir des bâtisseurs virtuels.