Satisfactory révèle une date de sortie sur PS5 et Xbox Series

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 22 août 2025 à 17h48
Excellente nouvelle pour les futurs joueurs de Satisfactory et amateur de jeux de construction, la date de sortie sur PS5 et Xbox Series a été dévoilée, et ce n'est pas si loin.
Satisfactory révèle une date de sortie sur PS5 et Xbox Series
Six ans après la sortie de Satisfactory sur PC, en accès anticipé, le jeu de gestion s'apprête donc à débarquer sur console comme prévu. L'annonce avait été faite il y a un an environ, mais n'avait pas donné plus de détails, jusqu'à maintenant donc puisque le studio de développement vient de préciser la date. Et il ne faudra plus patienter très longtemps.

Enfin une date de sortie pour Satisfactory sur consoles

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La sortie 1.0 du jeu de gestion et de construction, qui vous place sur une planète dangereuse, s'est faite l'an dernier avec un grand succès et Coffee Stain avait précisé, à l'époque, que la version console était sur le chemin. Celle-ci est donc proche puisque Satisfactory sortira sur PS5 et Xbox Series le 4 novembre prochain. Une excellente nouvelle puisque c'est un tout nouveau public qui pourra découvrir ce jeu ultra immersif et surtout très chronophage.

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Pas de version PS4 ni Xbox One

Comme il fallait s'en douter, la version consoles de Satisfactory ne concerne que la génération actuelle. Cela permet aux développeurs de ne pas être bridés par l'ancienne génération et de proposer une expérience bien plus solide. Rendez-vous donc le 4 novembre pour fêter ce portage très attendu uniquement sur PS5 et Xbox Series. Si vous êtes sur PlayStation 4 et Xbox One, vous n'y aurez toujours pas accès.

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaires (2)

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Pépite (invité) Le 23/08/2025 à 17:09

Ce jeu est une pépite je le conseille

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Pas de version switch2 (invité) Le 22/08/2025 à 20:10

La console manque sûrement d'un peu de ram et de calculs gpu cpu