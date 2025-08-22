Satisfactory révèle une date de sortie sur PS5 et Xbox Series

Excellente nouvelle pour les futurs joueurs de Satisfactory et amateur de jeux de construction, la date de sortie sur PS5 et Xbox Series a été dévoilée, et ce n'est pas si loin.

Enfin une date de sortie pour Satisfactory sur consoles

Pas de version PS4 ni Xbox One

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Six ans après la sortie desur PC, en accès anticipé, le jeu de gestion s'apprête donc à débarquer sur console comme prévu. L'annonce avait été faite il y a un an environ, mais n'avait pas donné plus de détails, jusqu'à maintenant donc puisque le studio de développement vient de préciser la date. Et il ne faudra plus patienter très longtemps.La sortie 1.0 du jeu de gestion et de construction, qui vous place sur une planète dangereuse, s'est faite l'an dernier avec un grand succès et Coffee Stain avait précisé, à l'époque, que la version console était sur le chemin. Celle-ci est donc proche puisque. Une excellente nouvelle puisque c'est un tout nouveau public qui pourra découvrir ce jeu ultra immersif et surtout très chronophage.Comme il fallait s'en douter, la version consoles de. Cela permet aux développeurs de ne pas être bridés par l'ancienne génération et de proposer une expérience bien plus solide. Rendez-vous donc le 4 novembre pour fêter ce portage très attendu uniquement sur PS5 et Xbox Series. Si vous êtes sur PlayStation 4 et Xbox One, vous n'y aurez toujours pas accès.Si vous souhaitez découvriret développer vos usines de production, en optimisant le tout ou non, vous pouvez toujours l'obtenir tout en réalisant quelques économies, notre partenaire