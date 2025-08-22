Satisfactory révèle une date de sortie sur PS5 et Xbox Series

Excellente nouvelle pour les futurs joueurs de Satisfactory et amateur de jeux de construction, la date de sortie sur PS5 et Xbox Series a été dévoilée, et ce n'est pas si loin.
Six ans après la sortie de Satisfactory
sur PC, en accès anticipé, le jeu de gestion s'apprête donc à débarquer sur console comme prévu. L'annonce avait été faite il y a un an environ, mais n'avait pas donné plus de détails, jusqu'à maintenant donc puisque le studio de développement vient de préciser la date. Et il ne faudra plus patienter très longtemps.
Enfin une date de sortie pour Satisfactory sur consoles
La sortie 1.0 du jeu de gestion et de construction, qui vous place sur une planète dangereuse, s'est faite l'an dernier avec un grand succès et Coffee Stain avait précisé, à l'époque, que la version console était sur le chemin. Celle-ci est donc proche puisque Satisfactory sortira sur PS5 et Xbox Series le 4 novembre prochain
. Une excellente nouvelle puisque c'est un tout nouveau public qui pourra découvrir ce jeu ultra immersif et surtout très chronophage.
Pas de version PS4 ni Xbox One
Comme il fallait s'en douter, la version consoles de Satisfactory ne concerne que la génération actuelle
. Cela permet aux développeurs de ne pas être bridés par l'ancienne génération et de proposer une expérience bien plus solide. Rendez-vous donc le 4 novembre pour fêter ce portage très attendu uniquement sur PS5 et Xbox Series. Si vous êtes sur PlayStation 4 et Xbox One, vous n'y aurez toujours pas accès.
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commentaires (2)
Ce jeu est une pépite je le conseille
La console manque sûrement d'un peu de ram et de calculs gpu cpu