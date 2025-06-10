Satisfactory déploie l'update 1.1 : support manette, nouveau mode photo et améliorations majeures disponibles dès aujourd'hui

Satisfactory est un jeu de construction développé par Coffee Stain Studios. Disponible sur PC depuis 2019 et sur PS5 et Xbox Series depuis novembre 2025, il propose d'explorer une planète extraterrestre, récolter des ressources et bâtir des usines automatisées. Jouable en solo ou en coopération, il offre une expérience créative et évolutive grâce à des mises à jour régulières.