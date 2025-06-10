Satisfactory déploie l'update 1.1 : support manette, nouveau mode photo et améliorations majeures disponibles dès aujourd'hui

Excellente nouvelle pour les fans du jeu de construction d'usines Satisfactory. Coffee Stain Studios déploie dès aujourd'hui la très attendue mise à jour 1.1, introduisant pour la première fois le support officiel des manettes, un mode photo entièrement repensé et de nombreuses améliorations destinées à enrichir l'expérience des joueurs.
Même si la version 1.0 de Satisfactory
est sortie en septembre dernier, cela ne veut pas pour autant dire que les développeurs ont abandonné le suivi du jeu, qui bénéficie toujours de mises à jour. Ce 10 juin, une importante mise à jour est d'ailleurs disponible
, améliorant certains aspects, tout en ajoutant de nouvelles choses.
Un support manette officiel enfin disponible
L'arrivée du support officiel des manettes constitue l'une des nouveautés majeures de cette mise à jour. Désormais compatibles avec les manettes Xbox et DualSense
, les joueurs peuvent profiter d'une prise en main fluide et intuitive pour optimiser leur expérience sur la mystérieuse planète MASSAGE-2(A-B)b
.
Cette fonctionnalité ouvre également la voie à la future sortie sur console
, confirmée pour cette année.
Un mode photo entièrement repensé
Le mode photo de Satisfactory bénéficie d'une refonte complète avec une interface repensée et de nombreuses nouvelles options créatives. Les joueurs disposent désormais de fonctionnalités avancées telles que :
- Ajustements de couleurs et filtres originaux.
- Nouveaux effets visuels.
- Gestion améliorée de la caméra et des poses.
- Le nouveau mode Dolly permettant de créer des vidéos artistiques et des transitions directement dans le jeu.
Des améliorations significatives pour la production
Cette update introduit plusieurs nouveaux éléments pour optimiser les chaînes de production :
Gestion intelligente des convoyeurs
Parmi ces nouveautés figure le très utile Conveyor Throughput Monitor
, un outil permettant de calculer précisément l'efficacité des lignes de production. Également au menu :
- Le Conveyor Wall Hole, pour faire passer des convoyeurs à travers les murs sans perte d'espace.
- Le Priority Merger, permettant de gérer la priorité des entrées pour une organisation précise et fluide des ressources.
Réalisme accru pour le système ferroviaire
Les trains deviennent plus réalistes et exigeants : désormais, un train lancé à pleine vitesse pourra dérailler s'il ne s'arrête pas à temps. Pour prévenir cela, des butoirs spéciaux (Buffer Stops
) sont introduits, bien que les plus audacieux puissent toujours tenter de créer des trains fous sans sécurité.
Navigation optimisée pour les pionniers
Les déplacements sont aussi nettement améliorés avec les nouvelles jonctions et embranchements des Hypertubes
, pour des connexions plus complexes et personnalisables, sans oublier l'ascenseur personnel
entièrement paramétrable (icônes, couleurs, noms des étages) facilitant la navigation dans les usines à plusieurs niveaux.
Un éventail de nouvelles fonctionnalités pratiques
Enfin, l'update 1.1 propose une multitude d'améliorations destinées à simplifier la vie des joueurs
:
- Nouveaux modes pour la construction des pipelines droits ou incurvés.
- Système amélioré de nudging pour déplacer verticalement les structures sans limite de distance.
- Réglage tant attendu « No Fuel » dans les paramètres avancés, supprimant le besoin de carburant pour les véhicules.
Une évolution continue pour Satisfactory
Après le succès retentissant de la sortie officielle en septembre dernier, Coffee Stain Studios continue d'améliorer Satisfactory
, renforçant l'expérience des pionniers en préparation de sa très attendue sortie console.
L'update 1.1, disponible dès aujourd'hui sur PC (Steam et Epic Games Store), marque ainsi une nouvelle étape majeure dans l'évolution constante du jeu.
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