Satisfactory 1.2 prépare la « solution parfaite » pour le transport de fluides, mais ce n'est pas celle que vous imaginiez

Coffee Stain Studios tease une nouveauté majeure pour la version 1.2 de Satisfactory : des camions-citernes capables de transporter des fluides. Une annonce surprenante, accompagnée d'une optimisation technique bienvenue pour les PC mis à rude épreuve.

Des camions-citernes pour fluidifier la logistique

Nous avons entendu vos retours et vos difficultés avec le transport de fluides. La version 1.2 apportera la solution parfaite.

Une optimisation majeure pour les performances

















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. Alors que le jeu vient de fêter le premier anniversaire de sa sortie complète, Coffee Stain Studios s'apprête à déployer la version 1.2, centrée sur deux points clés, une nouvelle manière de transporter les liquides et une réduction massive de la consommation mémoire. Mais comme souvent avec le studio suédois, la fameuse « solution parfaite » annoncée ne correspond pas tout à fait à ce que les joueurs imaginaient.Dans une récente vidéo, Mikael Niazi, community manager du studio, a présenté cette nouveauté en annonçant fièrement :Les fans espéraient une refonte du comportement des fluides, souvent problématiques à cause du « sloshing », ce phénomène où l'eau ou le pétrole refluent dans les canalisations en cas de surcharge. Pourtant, la mise à jour propose autre chose avec, une alternative inattendue mais ingénieuse.. Les joueurs pourront désormais achemineren toute autonomie, enrichissant le gameplay industriel avec un soupçon de chaos organisé.Au-delà de cette nouveauté logistique, Coffee Stain Studios s'attaque à un problème que beaucoup de constructeurs connaissent trop bien,. La branche expérimentale de Satisfactory accueille désormais un test technique autour d'un nouveau système deCe procédé, utilisé pour gérer les interactions avec les convoyeurs, tuyaux et hypertubes, consomme actuellement énormément de RAM sur les bases les plus complexes. Désormais,Selon Mikael Niazi, les résultats sont déjà spectaculaires avec notamment « l'usage de la mémoire divisé par deux dans certains cas ».Une avancée considérable pour les joueurs dont les usines atteignent une taille démesurée, et un signe encourageant avant la sortie sur consoles prévue le, mais tout porte à croire qu'elle arrivera peu après le lancement console. Si vous souhaitez découvriret développer vos usines de production, en optimisant le tout ou non, vous pouvez toujours l'obtenir tout en réalisant quelques économies, notre partenaire