Satisfactory 1.2 prépare la « solution parfaite » pour le transport de fluides, mais ce n'est pas celle que vous imaginiez

Coffee Stain Studios tease une nouveauté majeure pour la version 1.2 de Satisfactory : des camions-citernes capables de transporter des fluides. Une annonce surprenante, accompagnée d'une optimisation technique bienvenue pour les PC mis à rude épreuve.
La prochaine mise à jour de Satisfactory promet d'agiter les lignes
. Alors que le jeu vient de fêter le premier anniversaire de sa sortie complète, Coffee Stain Studios s'apprête à déployer la version 1.2, centrée sur deux points clés, une nouvelle manière de transporter les liquides et une réduction massive de la consommation mémoire. Mais comme souvent avec le studio suédois, la fameuse « solution parfaite
» annoncée ne correspond pas tout à fait à ce que les joueurs imaginaient.
Des camions-citernes pour fluidifier la logistique
Dans une récente vidéo, Mikael Niazi, community manager du studio, a présenté cette nouveauté en annonçant fièrement :
Nous avons entendu vos retours et vos difficultés avec le transport de fluides. La version 1.2 apportera la solution parfaite.
Les fans espéraient une refonte du comportement des fluides, souvent problématiques à cause du « sloshing », ce phénomène où l'eau ou le pétrole refluent dans les canalisations en cas de surcharge. Pourtant, la mise à jour propose autre chose avec l'ajout de camions-citernes et de stations associées
, une alternative inattendue mais ingénieuse.
Ces nouveaux véhicules offriront une approche plus libre et dynamique du transport de ressources
. Les joueurs pourront désormais acheminer eau, pétrole ou carburant
en toute autonomie, enrichissant le gameplay industriel avec un soupçon de chaos organisé.
Une optimisation majeure pour les performances
Au-delà de cette nouveauté logistique, Coffee Stain Studios s'attaque à un problème que beaucoup de constructeurs connaissent trop bien, à savoir la gourmandise du jeu en mémoire vive
. La branche expérimentale de Satisfactory accueille désormais un test technique autour d'un nouveau système de spline collision refactor
.
Ce procédé, utilisé pour gérer les interactions avec les convoyeurs, tuyaux et hypertubes, consomme actuellement énormément de RAM sur les bases les plus complexes. Désormais, le jeu pourra désactiver temporairement les collisions des éléments éloignés du joueur, libérant ainsi une grande partie de la mémoire utilisée
.
Selon Mikael Niazi, les résultats sont déjà spectaculaires avec notamment « l'usage de la mémoire divisé par deux dans certains cas
».
Une avancée considérable pour les joueurs dont les usines atteignent une taille démesurée, et un signe encourageant avant la sortie sur consoles prévue le 4 novembre 2025
. Aucune date n'a encore été annoncée pour la mise à jour 1.2
, mais tout porte à croire qu'elle arrivera peu après le lancement console. Si vous souhaitez découvrir Satisfactory
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