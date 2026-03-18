La mise à jour 1.2 de Satisfactory révolutionne la gestion des véhicules et de l'électricité

La mise à jour 1.2 de Satisfactory débarque sur la branche expérimentale, apportant des nouveautés très attendues. Au programme : refonte des trajets en véhicules, gestion inédite des lignes électriques et l'ajout surprenant de toilettes servant de points de réapparition.
Neuf mois après la précédente mise à jour majeure, Coffee Stain Studios déploie la version 1.2 de Satisfactory sur la branche expérimentale
. Cette nouvelle itération regorge d'améliorations de qualité de vie et de fonctionnalités inédites qui promettent de transformer la façon dont les ingénieurs virtuels conçoivent leurs usines.
Des toilettes pour sauver votre progression
L'une des nouveautés les plus amusantes et pratiques de ce patch réside dans l'intégration des toilettes SPWN
. Si vous en avez assez de réapparaître au HUB central après une erreur fatale, ces nouvelles installations sanitaires vous permettent de définir des points de contrôle personnalisés à travers la carte. En cas d'accident, vous réapparaîtrez simplement dans les toilettes les plus proches de votre position
.
Une révolution pour les transports, et le retour de la météo
Les véhicules bénéficient d'une refonte massive. Outre l'amélioration de la conduite manuelle
, l'automatisation des trajets a été entièrement repensée. Il est désormais possible de tracer des routes sur mesure et d'y assigner votre flotte avec précision. L'outil de construction intègre des paramètres avancés pour s'adapter aux rayons de braquage spécifiques de chaque engin, et un système de couleurs permet de s'y retrouver plus facilement. Les stations de fluides et les camions-citernes font également leur apparition au palier cinq, facilitant le transport de liquides sur de longues distances
.
Du côté de l'alimentation électrique, la mise à jour introduit une fonctionnalité très demandée. Il est désormais possible de relier deux câbles à un seul bâtiment
, permettant à l'énergie de circuler directement de l'un à l'autre sans avoir à les connecter individuellement à la ligne principale.
Absente depuis longtemps en raison de conflits techniques, la météo fait son grand retour.
La pluie, le vent, le brouillard et le tonnerre viennent dynamiser l'environnement. Fait intéressant, les précipitations sont désormais bloquées par la majorité des structures, fondations et murs, ce qui modifie à la fois le rendu visuel et sonore de vos installations.
Les anciens paramètres de jeu avancés ont été repensés pour former un véritable mode créatif. En parallèle, les joueurs peuvent activer des multiplicateurs de coûts et des options de génération aléatoire du monde lors de la création d'une nouvelle partie, sans pour autant désactiver l'obtention des succès. Le menu pause en mode solo fige enfin réellement l'action, une aubaine pour les courtes interruptions
.
Comment accéder à la mise à jour
La version 1.2 est disponible dès maintenant sur la branche expérimentale via Steam
. Les développeurs tiennent toutefois à rassurer et avertir la communauté qu'il faut sauvegarder se parties existantes avant de faire le changement en se rendant sur la branche expérimentale, au cas où un problème survient.
Pour y accéder ensuite, il vous suffit de faire clic droit sur le jeu via Steam, puis « Propriétés ». Allez ensuite dans « Versions et bêtas du jeu » pour sélectionner la branche expérimentale.
La sortie de la version 1.2 de Satisfactory devrait se faire d'ici quelques semaines en version définitive, sur toutes les plateformes.
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