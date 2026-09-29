Satisfactory annonce Core Values, son premier DLC, et révolutionne la construction d'usines en sous-sol

Coffee Stain Studios a profité de son événement Big Break Showcase pour dévoiler Core Values, la toute première extension majeure de Satisfactory. Les pionniers de FICSIT devront bientôt creuser les profondeurs de la planète pour étendre leurs usines et percer de nouveaux mystères souterrains.

L'univers de la construction d'usines automatisées s'apprête à prendre une toute nouvelle dimension. À l'occasion du Big Break Showcase, Coffee Stain Studios a levé le voile sur la toute première extension de Satisfactory, sobrement intitulée Core Values. Cette annonce marque un tournant majeur pour les joueurs qui ont passé des centaines d'heures à optimiser leurs chaînes de production à la surface de la planète MASSAGE 2(A-B)b. Désormais, l'entreprise FICSIT Inc. exige de ses employés qu'ils appliquent ses valeurs fondamentales jusque dans les profondeurs insoupçonnées de ce monde extraterrestre.

Une descente inédite dans les entrailles de la planète

L'objectif principal de cette extension est de forer à travers la croûte terrestre, le manteau et jusqu'au noyau de la planète. Les joueurs devront étendre leur réseau industriel dans un environnement totalement inédit, entouré de roche. Le studio promet une multitude de biomes caverneux à explorer, regorgeant de ressources inédites nécessaires au développement de nouvelles technologies. La transition entre la surface et ces mondes souterrains se fera de manière fluide, permettant aux pionniers de naviguer aisément entre leurs différentes installations.

La construction en sous-sol ne sera pas une mince affaire. Contrairement aux vastes étendues de la surface, les grottes imposeront des restrictions spatiales naturelles qui mettront à l'épreuve les talents d'architecte des joueurs. Le département de recherche et développement de FICSIT a donc conçu de nouveaux bâtiments, équipements et outils d'extraction spécialement adaptés à ce terrain rocheux. L'accès à ce contenu sera débloqué dès le palier 3 de la recherche du HUB, juste après la construction de l'ascenseur spatial, offrant ainsi la liberté de jongler entre l'histoire principale et celle du DLC à son propre rythme.

Mystères extraterrestres et faune souterraine

Au-delà de la simple exploitation minière, Core Values introduit une nouvelle trame narrative. Les sombres cavernes abritent des anomalies extraterrestres qui ne manqueront pas d'attirer l'attention des explorateurs les plus curieux. En s'enfonçant dans les abysses, les joueurs débloqueront des lignes de production inédites tout en levant le voile sur les secrets enfouis de ce monde.

L'écosystème souterrain grouille également de vie. Les développeurs annoncent la présence de nouvelles créatures, certaines hostiles, d'autres pacifiques, incluant même un mystérieux félin amical avec lequel il sera possible d'interagir.

Pas de date, mais une sortie simultanée sur toutes les plateformes

Bien que la date de sortie officielle de Core Values reste encore à déterminer, Coffee Stain Studios a confirmé une excellente nouvelle pour la communauté. L'extension bénéficiera d'un lancement simultané sur l'ensemble des supports, à savoir sur PC via Steam et l'Epic Games Store, ainsi que sur PlayStation 5 et Xbox Series.

















En attendant cette sortie majeure, les développeurs assurent que le jeu de base continuera de recevoir des mises à jour régulières pour améliorer l'expérience globale. Les joueurs PC peuvent d'ores et déjà ajouter cette extension à leur liste de souhaits, tandis que les joueurs consoles pourront le faire très prochainement.