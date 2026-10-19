Saros s'offre une nouvelle mise à jour, avec plusieurs nouveautés

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 19 octobre 2026 à 14h39
Housemarque vient tout juste de déployer une nouvelle mise à jour, apportant de nouveaux contenus, sur son dernier jeu en date, à savoir Saros.
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Saros s'offre une nouvelle mise à jour, avec plusieurs nouveautés

Disponible depuis le mois d'avril de cette année 2026, Saros a su plaire aux joueurs et aux joueuses, notamment les fans des précédentes productions vidéoludiques du studio Housemarque. Les développeurs, qui suivent leur dernier titre de près, viennent, d'ailleurs, d'ajouter de nouveaux contenus via la mise à jour Zenith, désormais disponible sur Saros.

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Une nouvelle mise à jour majeure pour Saros

saros-affrontement

En effet, les joueurs et les joueuses qui possèdent Saros peuvent dès à présent profiter du contenu apporté par la mise à jour Zenith. Ce patch majeur et gratuit tend à rendre l'aventure un peu plus accessible, notamment grâce à une option permettant de ralentir la vitesse du jeu. Cela offrira aux joueurs la possibilité d'observer « les signaux d'attaque des ennemis, voir les projectiles voler vers vous et agir en conséquence », écrit Housemarque dans un nouvel article sur PlayStation Blog. De la même manière, celles et ceux qui le désirent peuvent désormais activer le tir automatique.

Housemarque a profité de cette mise à jour pour approfondir davantage le système de modificateurs carcosiens de Saros. Certains modificateurs sont « bénéfiques », tandis que d'autres augmentent le niveau de défi. D'ailleurs, ce patch apporte également les Strates écliptiques, soit l'équivalent du mode New Game+ (Nouvelle Partie Plus) : 

Quand vous terminez Saros, de nouveaux nœuds mystérieux apparaissent dans la matrice d'armure, au Passage. Ils sont essentiels pour déverrouiller la porte vers la strate écliptique suivante, qui est une version plus intense du jeu, aux règles modifiées.

Pour finir, le studio de développement a implanté le mode Souverains en série, qui donne la possibilité d'affronter les redoutables Souverains du jeu principal l'un après l'autre. Pour être plus précis, ce mode propose les séries Incursion et Ascension avec trois Souverains. À l'inverse, la série Totalité propose les 8 boss majeurs de Carcosa.

Une mise à jour pour la rejouabilité et l'accessibilité sur Saros

saros-ennemi

Dans l'article dédié sur PlayStation Blog, Housemarque précise que la mise à jour Zenith de Saros répond à deux objectifs principaux : la rejouabilité et l'accessibilité. Le studio de développement écrit notamment ceci à ce sujet : 

Pour cette mise à jour, nous avions deux objectifs principaux : ajouter de la rejouabilité pour celles et ceux qui ont déjà retourné Carcosa dans tous les sens, et rendre le jeu plus accessible afin qu'encore plus de personnes puissent découvrir l'époustouflant ballet guerrier qui a fait de Saros l'un des jeux d'action les mieux notés de 2026.

Rappelons, en guise de conclusion, que Saros est à retrouver sur la dernière console de PlayStation/Sony, la PS5.

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Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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