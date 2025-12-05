Découvrez Samson, le nouveau jeu qui veut détrôner GTA dès sa première annonce

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 05 décembre 2025 à 16h24
Liquid Swords, le nouveau studio du créateur de Just Cause, a dévoilé son premier jeu, Samson: A Tyndalston Story. Ce thriller en monde ouvert, au style sombre et mature, se positionne d'emblée comme un concurrent ambitieux face à la série Grand Theft Auto.
Découvrez Samson, le nouveau jeu qui veut détrôner GTA dès sa première annonce
Liquid Swords, le nouveau studio fondé par Christofer Sundberg, le créateur de la célèbre franchise Just Cause, a officiellement levé le voile sur son premier jeu lors du PC Gaming Show qui s'est tenu ce 4 décembre. Le premier teaser laissait entrevoir un titre en monde ouvert, narratif et à l'esthétique granuleuse, que beaucoup comparaient déjà à Grand Theft Auto 4. Aujourd'hui, les détails sont enfin connus.

Un projet ambitieux nommé Samson

Le premier titre de Liquid Swords se nomme donc Samson: A Tyndalston Story, mais est nommé simplement nommé Samson sur les différents réseaux sociaux. En gestation depuis 2020, le projet avait été teasé à travers des captures d'écran montrant un paysage urbain sombre, évoquant des classiques comme GTA ou encore Max Payne.

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Nous savions déjà que le jeu était développé sous Unreal Engine 5 et qu'il marquerait une rupture nette avec les précédentes créations de Sundberg, connues pour leur action explosive et démesurée. C'est lors du PC Gaming Show que la première bande-annonce a été diffusée, confirmant les attentes.

Une équipe de vétérans aux commandes

Pour s'attaquer à un genre aussi compétitif, il faut une équipe solide. Christofer Sundberg l'a bien compris. Avant la révélation, il avait précisé que l'équipe de Liquid Swords était composée de talents venus de studios prestigieux comme Avalanche, mais aussi Rockstar Games. Ce pedigree impressionnant est un gage de qualité et laisse présager d'une expérience de jeu soignée, forte de l'expertise de développeurs ayant travaillé sur les plus grands titres du genre. L'ambition est claire : ne pas faire de la figuration et proposer une alternative crédible aux ténors du marché.

Un thriller criminel à l'ancienne

La bande-annonce a dévoilé un thriller criminel à l'atmosphère pesante, porté par des voix rauques, des « muscle cars » vrombissantes et des visuels magnifiques.

Miniature vidéo

L'ambiance générale, la direction artistique et le ton mature du récit placent directement Samson comme un concurrent potentiel à la série Grand Theft Auto. C'est une déclaration d'intention audacieuse pour un premier jeu, mais les premières images sont suffisamment convaincantes pour piquer la curiosité des amateurs de mondes ouverts et d'histoires de gangsters. Le studio semble prêt à relever le défi et à s'imposer sur la scène vidéoludique.

Espérons juste qu'il ne s'agit pas d'un énième projet trop ambitieux, comme MindsEye, et que Samson prendra le temps qu'il faut pour arriver, sans se voir plus beau qu'il ne l'est. Aucune fenêtre de sortie n'a été communiquée pour le moment.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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