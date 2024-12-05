STALKER 2 : Un nouveau report était impossible pour les équipes, qui sont épuisées

Disponible depuis le 20 novembre, STALKER 2 a vécu un processus de développement loin d'être original. S'il a subi plusieurs reports, un autre n'aurait peut-être pas été de trop selon certains, mais cela aurait été impossible pour le studio.
Le développement de STALKER 2: Heart of Chornobyl
par GSC Game World a été marqué par des conditions de travail exceptionnellement éprouvantes. Alors que l'invasion russe en Ukraine a largement perturbé l'équipe, le studio a dû non seulement repousser plusieurs fois la sortie du jeu, mais aussi déménager entièrement sa base d'opérations pour assurer sa sécurité. Malgré ces obstacles majeurs, le jeu a été lancé, ce qui est en soi un exploit remarquable. Toutefois, certains estiment qu'un report n'aurait pas fait de mal, notamment pour améliorer le système A-Life 2.0
. Mais cela était tout bonnement impossible.
Une pression immense sur les développeurs
Le PDG de GSC Game World, Ievgen Grygorovych, a expliqué dans une interview avec Eurogamer
que la décision de ne pas retarder davantage le jeu était motivée par la pression et l'épuisement extrême de l'équipe
.
C'est très difficile à expliquer quand vous êtes dans un processus de travail intensif pendant des mois avant la sortie, avec une charge de travail au-delà de ce que vous pouvez normalement supporter, dans une période de stress et de pression extrêmes. Vous êtes tellement fatigué que vous vous dites que si vous acceptez un autre marathon, vous allez mourir. Nous n'avions pas le choix de dire "faisons encore plus". Nous avons juste décidé de continuer jusqu'à la date de sortie.
Malgré l'épuisement des équipes, le studio a décidé de respecter la date de lancement du 20 novembre, se concentrant sur ce qu'ils pouvaient réaliser jusqu'à ce moment. La décision de ne pas retarder encore le jeu a été difficile, mais les conditions exceptionnelles ont rendu un autre report impossible
.
Des améliorations continues après le lancement
Depuis le lancement, GSC Game World a publié trois patchs pour corriger les problèmes rencontrés par les joueurs, et le studio a déjà annoncé qu'ils continuaient à travailler sur la refonte du système A-Life 2.0, qui présente encore de nombreux problèmes. L'équipe reste donc engagée à améliorer l'expérience malgré les circonstances difficiles, tout en pouvant relâcher un peu de pression, puisque STALKER 2 est maintenant disponible.
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