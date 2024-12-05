STALKER 2 : Les développeurs admettent que le système A-Life 2.0 est buggé, et expliquent pourquoi

Au cœur des débats depuis la sortie de STALKER 2, le système A-Life 2.0 a redonné de ses nouvelles, puisque les développeurs ont expliqué ce qui ne fonctionne pas.
Depuis le lancement de STALKER 2: Heart of Chornobyl, les fans se demandent si le système d'intelligence artificielle dynamique A-Life 2.0, annoncé comme une des fonctionnalités phares du jeu, est réellement présent. Initialement mentionné sur la page Steam du jeu, toute référence au système avait disparu avant la sortie, suscitant des interrogations. Avant que les joueurs comprennent qu'il n'était pas fonctionnel.
Les problèmes de A-Life 2.0 dans STALKER 2
Dans une interview accordée à IGN
, le PDG de GSC Game World, Ievgen Grygorovych, et la directrice créative, Maria Grygorovych, ont clarifié la situation : A-Life 2.0 est dans STALKER 2, mais il est « très buggé ».
Ievgen Grygorovych explique que le système, qui nécessite de grandes zones pour générer des PNJ et des ressources mémoire importantes, a été impacté par les contraintes d'optimisation.
Pour que le jeu fonctionne correctement, nous avons dû optimiser certains aspects. Cela a causé des dysfonctionnements de A-Life dans de nombreuses situations. Ce système, pour fonctionner correctement, nécessite une zone beaucoup plus grande pour le spawn des PNJ, et beaucoup plus de ressources mémoire.
D'ailleurs, en voulant améliorer tout cela, pour que le système fonctionne à la sortie, des problèmes sont apparus juste avant le lancement
, comme l'apparition de PNJ dans les airs, au lieu d'apparaître au sol en tant que PNJ normal, ou encore des réactions imprévisibles. Et la raison de ces problèmes est inconnue.
Maria Grygorovych assure que l'équipe travaille activement pour réparer et améliorer A-Life 2.0. Elle précise que la suppression de la mention sur Steam n'était pas un acte délibéré de dissimulation, mais une erreur de communication interne. Une fois le système pleinement fonctionnel, il sera réintégré dans la description officielle.
L'amélioration se fera au fil du temps, par le biais des mises à jour qui seront intégrées ces prochaines semaines. Trois déjà ont été publiées, et permettent de corriger de nombreux problèmes, sur tous les aspects du jeu.
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