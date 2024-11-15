STALKER 2 est-il dans le Game Pass ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 15 novembre 2024 à 10h45
De nombreux joueurs et joueuses se demandent si STALKER 2 figure dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou consoles Xbox.
STALKER 2 est-il dans le Game Pass ?
À la fin du mois de novembre 2024, la communauté va pouvoir partir explorer la Zone d'exclusion de Tchornobyl sur STALKER 2, qui est développé ainsi qu'édité par GSC Game World. Les joueurs et joueuses, qui ont apprécié le premier opus ou nouveaux venus sur la licence, attendent avec impatience de pouvoir poser les mains sur le titre. D'ailleurs, certains d'entre eux se demandent si le soft est présent ou non dans le Game Pass et désirent, ainsi, savoir s'il est nécessaire de l'acheter ou bien si un abonnement au service de Microsoft est suffisant.

Ci-dessous, nous vous indiquons tout ce qu'il y a à savoir au sujet de l'intégration de STALKER 2 dans le Game Pass.

STALKER 2 est-il dans le Game Pass ?

Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. La communauté sera, à coup sûr, ravie d'apprendre que la réponse est positive : STALKER 2 figure dans le Game Pass, et ce, depuis sa sortie, qui date du 20 novembre 2024. D'après les dernières informations connues, le titre sera, plus précisément, disponible via le Xbox Game Pass Ultimate et le PC Game Pass. De ce fait, celles et ceux qui possèdent un abonnement actif au Game Pass peuvent découvrir STALKER 2, sans surcoût, sur lesdites plateformes.

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En guise de conclusion, rappelons que STALKER 2 arrive en exclusivité sur Xbox Series et sur PC (via Steam, l'Epic Games Store et GOG). Il est possible qu'une sortie sur PS5 soit annoncée à l'avenir, mais à l'heure où nous écrivons ces lignes, aucune version n'est prévue à ce jour.
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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