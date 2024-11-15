De nombreux joueurs et joueuses se demandent si STALKER 2 figure dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou consoles Xbox.

STALKER 2 est-il dans le Game Pass ?





PC Édition Standard → 32,09 € au lieu de 60 €, soit 47 % de réduction. Édition Deluxe → 41,99 € au lieu de 80 €, soit 48 % de réduction. Édition Ultimate → 49,79 € au lieu de 110 €, soit 55 % de réduction.



À la fin du mois de novembre 2024, la communauté va pouvoir partir explorer la Zone d'exclusion de Tchornobyl sur, qui est développé ainsi qu'édité par GSC Game World. Les joueurs et joueuses, qui ont apprécié le premier opus ou nouveaux venus sur la licence, attendent avec impatience de pouvoir poser les mains sur le titre. D'ailleurs, certains d'entre eux se demandent si le soft est présent ou non danset désirent, ainsi, savoir s'il est nécessaire de l'acheter ou bien si un abonnement au service de Microsoft est suffisant.Ci-dessous, nous vous indiquons tout ce qu'il y a à savoir au sujet deNe faisons pas durer le suspense plus longtemps. La communauté sera, à coup sûr, ravie d'apprendre que la réponse est positive :, et ce, depuis sa sortie, qui date du 20 novembre 2024. D'après les dernières informations connues, le titre sera, plus précisément, disponible via le Xbox Game Pass Ultimate et le PC Game Pass. De ce fait, celles et ceux qui possèdent un abonnement actif aupeuvent découvrir, sans surcoût, sur lesdites plateformes.En guise de conclusion, rappelons quearrive en exclusivité sur Xbox Series et sur PC (via Steam, l'Epic Games Store et GOG). Il est possible qu'une sortie sur PS5 soit annoncée à l'avenir, mais à l'heure où nous écrivons ces lignes, aucune version n'est prévue à ce jour.Si vous ne possédez pas d'abonnement aumais que vous souhaitez coûte que coûte parcourir, sachez que vous pouvez l'obtenir à moindres frais grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur PC, et ce, selon plusieurs éditions :