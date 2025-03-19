STALKER 2 s'offre encore une mise à jour massive avec le patch 1.3

Les joueurs de STALKER 2 peuvent, dès maintenant, découvrir le patch 1.3 qui corrige plus de mille problèmes selon les développeurs. Il est disponible sur toutes les plateformes, et nous vous proposons le patch notes.
GSC Game World continue son travail acharné sur STALKER 2
dans le but de l'améliorer. Si les joueurs l'avaient globalement apprécié lors de la sortie, la communauté regrettait néanmoins certains problèmes et l'IA bien en deçà des attentes.
C'est dans ce sens qu'une nouvelle mise à jour majeure, la version 1.3, arrive avec plus de 1 200 corrections et ajustements
. Une partie du patch notes a été déployée sur Steam, recensant les points essentiels. Vous pouvez donc retrouver le patch notes de la mise à jour 1.3 de STALKER 2, déployée ce 18 mars sur PC et Xbox, ci-dessous.
Patch 1.3 de STALKER 2
IA et Combat
- Mouvements des mutants en combat rendus plus fluides.
- Amélioration de la réaction des PNJ au bruit des pas.
- Comportement d'embuscade des mutants perfectionné lorsque le joueur se cache derrière ou sur des objets.
- Correction d'un problème où les mutants n'attaquaient plus les autres PNJ une fois le joueur dans la zone sûre.
Équilibrage
- Rééquilibrage des Archiartéfacts :
- Eau étrange : protection contre les radiations réduite.
- Noix étrange : augmentation de la vitesse de dégénérescence des saignements, ralentissement supplémentaire des soins lorsque l'artéfact est équipé.
- Fleur étrange : augmentation de l'effet de masquage des odeurs.
- Balle étrange : augmentation du gain d'endurance, augmentation du poids maximal de l'artéfact, mais gain de poids ralenti lors des tirs reçus.
- Bouilloire étrange : le malus lié à la consommation de nourriture n'est plus aléatoire et correspond désormais au type spécifique d'aliment.
- Les boissons énergétiques « Non-Stop Limited Edition » possèdent désormais un effet spécial supplémentaire lorsqu'elles sont utilisées avec la Bouilloire étrange.
- Rencontres A-life rendues un peu plus rares en moyenne.
- Diminution de la protection de base contre les anomalies des armures de « combat ».
- Augmentation de la protection contre les anomalies pour les combinaisons « scientifiques ».
- Modification légère des dégâts des différentes anomalies.
- Augmentation des dégâts infligés par les objets explosifs destructibles.
- Correction d'un problème où l'artéfact Fleur étrange était initialement sec au lieu d'actif après récupération.
- Augmentation générale de la durabilité des armes uniques trouvées en mission.
Correctifs, Plantages et Performance
Également, près de 100 plantages et erreurs EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION corrigés.
- Correction d'un bug permettant d'accumuler définitivement les effets d'artéfacts non équipés.
- Correction d'un bug empêchant parfois le joueur de sprinter après des mouvements chaotiques.
- Correction d'un problème avec certains psy-fantômes de chiens aveugles laissant des traces trompeuses.
- Correction d'un crash causé par la zombification des PNJ.
- Correction d'un problème où le pillage de certains PNJ importants bloquait la mission.
- Correction d'un problème où les joueurs pouvaient être bloqués à l'intérieur de la Station des Rangers.
- Correction d'un problème conservant définitivement les effets visuels de fatigue si la sauvegarde était faite pendant une quête principale.
- Correction d'un problème d'éclairage des lampes de poche dans les cinématiques.
- Correction d'un problème où des PNJ de haut rang pouvaient apparaître au village des Rookies.
- Les stalkers fantômes créés par les effets psy ne peuvent plus blesser d'autres PNJ avec des grenades.
- Correction d'un problème où l'ATH devenait parfois transparent après fermeture de l'inventaire ou fin d'une cinématique.
- Correction de bugs visuels sur les costumes des personnages (textures étirées à cause de poses d'animation étranges).
- Correction de fuites mémoire lors de l'utilisation des menus d'inventaire/pillage (par ex. ouverture du stock du joueur à Rostok).
- Résolution des problèmes où des PNJ restaient bloqués et gênaient le déplacement du joueur.
- Correction du problème où le périphérique audio était réinitialisé après le redémarrage du jeu.
- Correction d'un problème où un PNJ guide manquait au hub de Yaniv après déverrouillage de la région de Prypiat.
- Mise à jour de l'interface : correction de problèmes de localisation, amélioration de la stabilité, correction de bugs visuels dans les widgets, texte corrompu et effets sonores pour une expérience plus fluide.
Mises à Jour Techniques
- Ajout de multiples écrans de mort selon la cause du décès.
- Amélioration des animations faciales de la quête principale.
- Amélioration de l'obstruction sonore pour les mutants.
- Meilleur positionnement des sons.
- Nouvelle musique nocturne pour le Terril.
- Ajout de musique pour l'ascenseur dans SIRCAA.
- Localisations manquantes pour les tutoriels ajoutées.
- Descriptions détaillées sur les différences entre munitions perforantes et expansives ajoutées.
- Amélioration de certains impacts visuels de balles.
- Visibilité nocturne améliorée grâce à une intensité accrue des lampes des PNJ.
- Amélioration des ombres générées par la lampe torche du joueur.
- Plusieurs accessoires et améliorations déplacés vers les caches de Prypiat.
- Mises à jour et corrections des animations de déplacement et de tir des PNJ.
- Option ajoutée pour changer la touche d'attaque des armes de mêlée.
- Nouvelles animations d'inactivité pour PNJ armés ajoutées.
- Ajout de nouveaux animaux VFX et d'un nouveau type d'anomalie visuelle.
En attendant, rappelons que STALKER 2 est disponible sur PC et Xbox Series. Aucun portage PS5 n'est prévu pour le moment
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