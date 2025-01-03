STALKER 2 : La désillusion pour les joueurs PS5

Alors que les développeurs de STALKER 2 travaillent pour améliorer l'expérience, ces derniers se sont aussi exprimés sur le futur évoquant les différentes plateformes.
Sorti récemment sur PC et Xbox Series STALKER 2
est déjà l'un des jeux les plus marquants de ces derniers mois. Les joueurs sont au rendez-vous tandis que les équipes travaillent pour améliorer la qualité, avec déjà trois mises à jour de taille. Cependant, si la communauté s'amuse sur PC et Xbox Series, les joueurs sur PlayStation devront patienter - sans garantie - avant de pouvoir explorer la Zone sur leur console
.
Pas de portage PS5 prévu
Dans une interview avec Tech4Gamers
, le directeur du jeu, Ievgen Grygorovych, a confirmé que GSC Game World ne travaille pas, à l'heure actuelle, sur un portage PS5 dans le but de proposer STALKER 2 à un plus large public
.
« Nous nous sommes entièrement concentrés sur le développement (et maintenant sur le support) des versions PC et Xbox Series X/S
», a déclaré Ievgen Grygorovych.
Bien que des documents datant de 2021 aient suggéré que l'exclusivité Xbox ne durerait que trois mois, cela ne garantit pas qu'une version PS5 verra le jour immédiatement après cette période, fin février 2025.
Néanmoins, il y a de grandes chances pour que STALKER 2 arrive, à terme, sur la PlayStation 5
. Mais GSC Game World n'a donné aucune indication précise sur sa faisabilité ou son calendrier pour le moment. La priorité du studio est d'améliorer l'expérience sur les plateformes déjà disponibles. Son arrivée sur la console de Sony pourrait se faire fin 2025.
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