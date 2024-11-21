STALKER 2 : Quelle est sa durée de vie ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 21 novembre 2024 à 14h55
Retrouvez toutes les informations relatives à la durée de vie de STALKER 2 et le nombre d'heures nécessaires pour le terminer à 100 %.
STALKER 2 : Quelle est sa durée de vie ?
STALKER 2 est le nouvel épisode de la saga des années 2000, qui était très attendu par le public. Le studio était très ambitieux et nous a donc livré un monde ouvert relativement vaste, complet et riche en activités. C'est pourquoi la question de la durée de vie peut se poser, d'autant plus que les missions principales et secondaires sont assez nombreuses. Alors que le titre est enfin disponible, certains joueurs et joueuses se demandent quelle est la durée de vie de STALKER 2 et, donc, combien de temps faut-il pour terminer l'histoire ou bien atteindre le 100 %.

Combien d'heures pour terminer STALKER 2 ?

Comme pour la plupart des jeux, la durée de vie de STALKER 2 varie, nécessairement, en fonction de votre façon de jouer d'autant plus que nous sommes ici dans un monde ouvert riche en activités. Comme vous vous en doutez, un joueur qui cherche à obtenir le 100 % de STALKER 2 passera plus de temps sur le soft que quelqu'un ne s'intéressant qu'aux missions de l'histoire principale. Par ailleurs, cela dépendra également du mode de difficulté que vous avez choisi, étant donné qu'il s'agit d'une expérience assez difficile.
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Estimation de la durée de vie de STALKER 2

Toutefois, voici une estimation du nombre d'heures que vous passerez sur STALKER 2 avant de le terminer, et donc avant de voir l'écran des crédits défiler, et ce selon différents objectifs.
  • Histoire principale → Environ une quarantaine d'heures (en ligne droite)
  • Histoire principale et quelques quêtes annexes → 50 heures
  • Terminer le jeu à 100 % → Plus de 100 heures
D'ailleurs, avant-même la sortie, les développeurs avaient expliqué qu'il faudra « plus de 100 heures de jeu pour en explorer les secrets ». La carte est l'une des plus grandes pour un jeu vidéo en monde ouvert, avec plus de 60 kilomètres carrés de terrain à explorer.

Miniature vidéo

Une durée de vie tout à fait raisonnable, qui permettra à de nombreux joueurs de le terminer rapidement, voire de tenter le 100 %. Cette durée de vie de STALKER 2 pourra même être augmentée grâce au mode multijoueur qui arrivera plus tard.

En attendant, rappelons que STALKER 2 est disponible sur PC, Xbox Series et dans le Game Pass. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes :
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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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