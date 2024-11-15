De nombreuses personnes au sein de la communauté se demandent si STALKER 2 possède une dimension multijoueur ou non et si de la coopération est au programme.

STALKER 2 est-il multijoueur et/ou coopératif ?

PC Édition Standard → 32,09 € au lieu de 60 €, soit 47 % de réduction. Édition Deluxe → 41,99 € au lieu de 80 €, soit 48 % de réduction. Édition Ultimate → 49,79 € au lieu de 110 €, soit 55 % de réduction.



Développé ainsi qu'édité par GSC Game World,est considéré comme un jeu de survie et FPS, qui prend place dans un monde post-apocalyptique. Ce nouvel et deuxième opus de la franchise STALKER est plutôt attendu par la communauté, notamment par celles et ceux qui ont apprécié leur périple sur le premier volet. Certains joueurs et joueuses comptent donc découvrir cette nouvelle aventure et se demandent, ainsi, siD'après les informations partagées par les développeurs,, soit le 20 novembre 2024. De ce fait, à son lancement, le titre de GSC Game World, offrira seulement une expérience solo. Toutefois,. En effet, sur le site officiel, le studio de développement GSC Game World précise ceci : « Le mode multijoueur sera disponible peu après la sortie sous forme d'une mise à jour gratuite ».Ainsi, comme vous l'aurez compris, à l'heure actuelle, nous ne savons pas encore quand le mode multijoueur se rendra disponible sur. Évidemment, dès que de plus amples informations à ce sujet auront été révélées, nous vous tiendrons informés et nous mettrons à jour cet article.Rappelons, en guise de conclusion, quearrive le 20 novembre 2024 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur Xbox Series ainsi que sur PC (via Steam, l'Epic Games Store et GOG), et intégrera, alors, le Game Pass. Il est possible qu'une sortie sur PS5 soit annoncée par la suite, mais pour le moment, aucun portage sur la dernière console de PlayStation ne semble prévu. Sachez que vous pouvez obtenirà moindres frais grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur PC, et ce, selon plusieurs éditions :