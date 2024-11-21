Si vous ne savez pas vers quelle difficulté vous tourner dans STALKER 2, nous vous expliquons tout.
Contrairement à certains jeux, qui se veulent très accessibles, STALKER 2
ne propose pas de mode où l'expérience sera un long voyage tranquille. Le choix de la difficulté est donc assez compliqué dans cette nouvelle expérience, c'est pourquoi nous vous guidons dans le choix de la difficulté de STALKER 2
.
Quelle difficulté choisir dans STALKER 2 ?
Comme toujours, le choix de la difficulté d'un jeu va varier selon votre objectif : découvrir l'histoire paisiblement, avoir un réel défi lors des combats... Celles et ceux découvrant STALKER 2 et ses spécificités par exemple n'opteront très probablement pas pour la difficulté la plus élevée, tandis que les plus expérimentés pourront tenter la difficulté la plus élevée, qui ne donnera aucun répit, soyez-en sûr.
Lorsque vous lancerez pour la première fois votre partie de STALKER 2
, vous pourrez choisir la difficulté, entre trois modes différents :
- Débutant → Pour les joueurs qui débutent et ne veulent s'intéresser qu'à l'histoire
- STALKER → Pour les joueurs qui connaissent ce genre de jeu et veulent prendre du plaisir, sans trop souffrir dans les combats
- Vétéran → Pour ceux qui aiment souffrir
Dans STALKER 2, la difficulté est réellement élevée
. Même en STALKER, vous éprouverez quelques difficultés à vaincre les ennemis. Si vous ne souhaitez vraiment pas vous prendre la tête, c'est celle que nous vous conseillons, à moins que vous ne soyez pas un habitué des jeux de tir. Dans ce cas, vous pouvez opter pour le mode Débutant.
Changer la difficulté de STALKER 2
La bonne nouvelle est que vous allez pouvoir changer la difficulté en pleine partie
, et ce, autant de fois que vous le souhaitez. Idéal donc pour ajuster la difficulté si vous trouvez les affrontements trop difficiles ou, au contraire, trop faciles. Vous n'avez qu'à vous rendre dans les paramètres du jeu pour le faire.
Qui plus est, pour mieux appréhender l'expérience, nous vous avons préparé plusieurs guides STALKER 2
.
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