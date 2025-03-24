STALKER 2 : le prochain patch va faciliter l'accès aux améliorations de fin de jeu

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 24 mars 2025 à 17h14
Une bonne nouvelle pour les joueurs de STALKER 2 : le prochain patch déplacera plusieurs accessoires et améliorations importantes avant le point de non-retour, les rendant accessibles plus tôt dans Prypiat.
STALKER 2 : le prochain patch va faciliter l'accès aux améliorations de fin de jeu
Depuis son lancement réussi en novembre dernier, STALKER 2: Heart of Chornobyl continue d'être régulièrement mis à jour par GSC Game World. Le studio annonce maintenant une modification très attendue par la communauté concernant les améliorations d'équipement qui étaient jusqu'à présent disponibles uniquement après le « point de non-retour » du jeu, c'est-à-dire pour celles et ceux qui avaient fini l'histoire principale.

Des améliorations accessibles plus tôt grâce au prochain patch

Actuellement, certaines améliorations cruciales et accessoires puissants ne sont obtenables qu'après avoir franchi une étape finale du scénario, limitant leur utilité réelle dans le jeu. Le prochain patch annoncé via le Discord officiel déplacera ces améliorations directement dans des caches à Prypiat, permettant ainsi aux joueurs d'en profiter pleinement avant la dernière phase du jeu.
Grâce à ce changement, les joueurs pourront enfin bénéficier de ces améliorations clés sans devoir attendre la fin du jeu. 
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Quid d'un mode New Game Plus ?

Cette annonce ravive également l'espoir des joueurs concernant un éventuel mode New Game Plus. Si GSC Game World n'a pour l'instant rien confirmé officiellement à ce sujet, le studio n'a pas non plus fermé la porte à cette possibilité. De nouvelles informations à ce propos devraient arriver dans les prochains mois et les joueurs attendent la nouvelle avec impatience.

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En attendant, ils pourront au moins profiter plus facilement des meilleures améliorations d'armes et d'équipement grâce à ce prochain patch très attendu. Aucune date n'a été communiquée, mais en sachant que la version 1.3 vient d'arriver, il ne faut pas l'attendre avant début avril.

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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