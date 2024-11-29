STALKER 2 : Le gros patch 1.01 est là, découvrez les principaux changements

Très attendue, la première mise à jour de STALKER 2, le patch 1.01, vient de sortir sur toutes les plateformes. Découvrez les changements.
Un peu plus d'une semaine après la sortie de STALKER 2
, la première mise à jour est enfin là, pour corriger de nombreux problèmes et apporter différents équilibrages, dans le but d'améliorer l'expérience, loin d'être parfaite hélas.
L'IA est concernée pas de nombreux changements, dans le but de proposer le fameux système A-Life 2.0, digne de ce nom, qui n'est pas réellement au niveau pour le moment. Nous avons aussi un peu d'optimisation, des ajustements dans le gameplay (avec la réduction du coût des réparations), sans oublier pour les combats. La plupart des missions qui causaient des bugs sont également corrigées. Vous pouvez découvrir les grandes lignes du patch 1.01 de STALKER 2 ci-dessous
, offrant plus de 650 corrections.
Patch 1.01 de STALKER 2, les détails
Améliorations de l'IA
Le studio précise que plus de 20 autres problèmes liés à l'IA ont été corrigés.
- Correction des groupes de PNJ qui restaient coincés et mouraient près de l'abri.
- Correction d'un problème où Burer pouvait faire tomber des objets de mission des mains du joueur.
- Ajout des effets sonores manquants pour la capacité de télékinésie de Burer.
- Correction d'un problème où les PNJ restaient parfois bloqués et n'atteignaient pas le lieu de la mission. Cela pouvait entraîner l'impossibilité d'interagir avec le PNJ ou de passer à l'étape suivante de la mission en raison du comportement inactif du PNJ de la mission.
- Correction des problèmes de baisse de performances et de plantage de mémoire dans les hubs et les lieux bondés de PNJ pendant les longues sessions de jeu.
- Correction d'un problème où les PNJ se mettaient en position A ou commençaient à voler après leur mort.
- Correction d'un problème où les PNJ ne pouvaient pas savoir si une cible à couvert était couverte par les tirs, ce qui les amenait à tirer à couvert.
Optimisation
- Correction d'un problème avec les PNJ/Mutants invisibles apparaissant dans le FOV alors que le joueur est en train de faire du scoping.
- Correction des effets visuels de feu qui ne s'affichaient pas sous certains angles de caméra.
Ajustements dans le gameplay
- Les armes et armures ont vu leur coût de réparation être réduit
- Augmentation significative du coût des artefacts (plus de revenus provenant de la vente).
- Les revenues de la plupart des missions sont augmentés de deux à trois fois le revenu de base.
- Amélioration de l'armure et des armes en difficulté « Débutant ».
- Les dégâts infligés par les mutants sont modérément réduits en difficulté « Débutant » (plus de changements dans l'équilibre de la santé des mutants dans la section Équilibre du combat).
- Les dégâts infligés à l'arme du joueur sont réduits de 23 % en difficulté « Débutant ».
- La durabilité de l'armure est augmentée de 12,5 %.
- Ajout d'un silencieux pour PTM dans la réserve spécifique de la Petite Zone.
- Correction du prix de vente des exosquelettes, ils sont désormais plus chers à vendre.
- Correction du prix de vente des armes améliorées.
- Rééquilibrage du consommable Hercule : suppression de l'affaiblissement de la vitesse du joueur ; augmentation des paramètres d'effet (le joueur peut désormais porter plus de poids après avoir consommé le consommable).
Équilibrage des combats
- Réduction du poids de certains objets de mission (y compris le poids des scanners).
- Léger rééquilibrage des dégâts du Bloodsucker (Sangsue).
- Diminution du rang de protection contre les coups de la Sangsue (plus de dégâts causés par les armes à feu).
- Réduction de la régénération des HP de la Sangsue en dehors du combat.
- Les PV du contrôleur sont modérément réduits.
- Les PV de Burer sont modérément réduits.
- Les PV des sangliers sont modérément réduits.
- Les PV des Fleshs sont modérément réduits.
- Les dégâts infligés au sanglier par les tirs à la tête sont désormais égaux à 100 % des dégâts au corps.
- Les dégâts infligés au sanglier par les tirs dans les membres sont augmentés.
- Augmentation significative de la distance de mêlée des armes.
- Légère augmentation de la distance de mêlée des couteaux.
Outre tous ces changements, de nombreux problèmes sont corrigés à tous les niveaux. Si vous souhaitez consulter le très long patch notes dans son intégralité, vous pouvez vous rendre sur Steam
. Pour la petite information, la mise à jour faire 13 Go sur PC, via Steam.
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