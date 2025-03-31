STALKER 2 : GSC Game World recrute massivement pour accélérer les futures mises à jour du jeu

STALKER 2 remontre son DLC, qui sera accompagné d'une mise à jour majeure

GSC Game World nous en dit plus sur Cost of Hope, la première extension de STALKER 2 attendue pour cet été. Entre conflits de factions historiques et sombres secrets enfouis, ce contenu massif sera accompagné d'une mise à jour majeure visant à transformer l'expérience au cœur de la Zone.