STALKER 2 : GSC Game World recrute massivement pour accélérer les futures mises à jour du jeu

Après une sortie mouvementée en novembre dernier, le studio ukrainien GSC Game World renforce considérablement ses équipes. L'objectif : garantir un suivi régulier et ambitieux pour STALKER 2.
Malgré les difficultés extrêmes traversées ces dernières années, incluant l'invasion russe en Ukraine, une relocalisation à Prague et un incendie dévastateur de ses locaux, GSC Game World
semble désormais entrer dans une phase plus sereine. Le succès retentissant de STALKER 2: Heart of Chornobyl
permet en effet au studio de reprendre son développement à grande échelle, en recrutant massivement pour assurer un suivi qualitatif du jeu.
Un recrutement intensif pour enrichir l'expérience post-lancement
D'après les informations du média ukrainien ITC, plus de 50 nouveaux développeurs
ont rejoint GSC Game World ces derniers mois. Lors de sa présentation à la Gamescom en août 2024, le studio comptait déjà 220 collaborateurs. Aujourd'hui, les effectifs dépassent désormais les 270 employés. Ces recrutements permettent au studio d'accélérer le rythme des futures mises à jour, avec plusieurs objectifs clairement définis :
- Corriger et améliorer l'A-Life, ce système emblématique qui régit la vie et le comportement des créatures dans la Zone.
- Réintroduire du contenu supprimé avant la sortie officielle.
- Offrir une meilleure transparence aux joueurs avec une feuille de route détaillée des prochains contenus.
Leader du jeu vidéo ukrainien
Si d'autres studios ukrainiens ont aussi repris des embauches, GSC Game World reste clairement le plus dynamique et le plus ambitieux. Une position logique étant donné l'impact impressionnant de la sortie du jeu en Ukraine, qui avait même temporairement saturé l'internet du pays le jour de son lancement.
Avec des millions de joueurs actifs et une rentabilité déjà acquise grâce aux ventes importantes réalisées, STALKER 2 est incontestablement un succès majeur
qui contribue à redonner au studio les moyens de ses ambitions initiales. Les joueurs attendent d'ailleurs toute la partie multijoueur
, promise juste avant la sortie.
Un avenir prometteur pour STALKER 2
Grâce à ces recrutements massifs et à une stratégie ambitieuse de contenu post-lancement, GSC Game World semble déterminé à maintenir son jeu sur le devant de la scène pour longtemps. Les prochains mois s'annoncent ainsi particulièrement prometteurs, autant pour le studio ukrainien que pour la communauté mondiale de fans de STALKER.
Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes :
- PC
- Édition Standard → 29,79 € au lieu de 60 €, soit 50 % de réduction.
- Édition Deluxe → 37,89 € au lieu de 80 €, soit 53 % de réduction.
- Édition Ultimate → 53,29 € au lieu de 110 €, soit 52 % de réduction.
commentaire (0)