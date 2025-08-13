STALKER 2 va faire le plein de nouveautés, nouvelles anomalies, mode Maître et bien plus

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 13 août 2025 à 11h02
GSC Game World dévoile sa feuille de route pour la seconde moitié de 2025. Au programme pour STALKER: Heart of Chornobyl : une mise à jour vers Unreal Engine 5.5.4, de nouveaux défis, du contenu inédit et des améliorations techniques.
STALKER 2 va faire le plein de nouveautés, nouvelles anomalies, mode Maître et bien plus
Après avoir finalisé sa première roadmap post-lancement, en ajustement notamment de nombreux problèmes tout en équilibrant le jeu, le studio ukrainien GSC Game World confirme que l'aventure dans la Zone est loin d'être terminée. Les mises à jour prévues pour les troisièmes et quatrièmes trimestres 2025 visent à enrichir le gameplay de STALKER 2, améliorer la stabilité et offrir de nouvelles expériences aux joueurs.

Une mise à jour majeure du moteur de jeu

stalker2_1
La priorité à court terme est la migration vers Unreal Engine 5.5.4. Ce changement apportera de nouveaux outils de développement et des optimisations destinées à améliorer la stabilité et les performances du jeu. GSC Game World précise que cette étape essentielle pourrait légèrement décaler d'autres ajouts prévus, mais le studio préfère miser sur la qualité à long terme.

Contenu inédit et nouvelles fonctionnalités

Côté contenu, les joueurs auront de quoi faire puisque d'ici la fin de l'année, nous devrions normalement découvrir :
  • De nouvelles anomalies
  • Des missions inédites proposées par de « anciens et nouveaux amis »
  • De nouveaux dispositifs Night Division et des jumelles améliorées
  • Une météo inédite et un cycle jour/nuit plus long
  • Des ajustements sur l'IA A-Life 2.0, avec des changements dans les combats et le comportement des mutants
  • Un rééquilibrage du loot dans les caches
  • L'arrivée du mode Maître pour les joueurs en quête d'un défi extrême
nouveautes-2025-stalker2

Des améliorations au gameplay et à l'interface

En parallèle, plusieurs ajustements seront apportés à l'interface et aux mécaniques existantes, notamment une mise à jour du HUD, une révision du système de boissons régénérant l'endurance, ainsi que l'affichage direct des statistiques de protection dans l'écran d'équipement.

À lire également

STALKER 2 : Comment augmenter sa capacité de stockage (le poids) ?

STALKER 2 : Comment augmenter sa capacité de stockage (le poids) ?

Le Zone Kit, outil de création de contenu, bénéficiera de nouvelles possibilités, comme le modding audio et des outils narratifs pour imaginer ses propres scénarios, le tout accompagné d'optimisations techniques.

Et après ?

Le studio prépare aussi la sortie de STALKER 2 sur PS5 et PS5 Pro (qui a été confirmée au début du mois de juillet). Les possesseurs de STALKER: Legends of the Zone Enhanced Edition auront également droit à des optimisations spécifiques.

Chargement du sondage...

0 votant

Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes :
  • PC
    • Édition Standard → 32,09 € au lieu de 60 €, soit 47 % de réduction.
    • Édition Deluxe → 41,99 € au lieu de 80 €, soit 48 % de réduction.
    • Édition Ultimate → 49,79 € au lieu de 110 €, soit 55 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Le second DLC de STALKER 2 promet une direction totalement inattendue
STALKER 2 04 septembre 2026

Le second DLC de STALKER 2 promet une direction totalement inattendue

Après le succès de sa première extension, STALKER 2 prépare déjà la suite. Lors de la gamescom, GSC Game World a confié que le second et ultime DLC prendra une direction radicalement différente, promettant de surprendre les joueurs qui pensaient avoir tout vu dans la Zone.
Le mode multijoueur de STALKER 2 refait enfin parler de lui
STALKER 2 31 août 2026

Le mode multijoueur de STALKER 2 refait enfin parler de lui

Lors de la dernière édition de la gamescom, le studio GSC Game World a confirmé que le mode multijoueur gratuit de STALKER 2 est toujours en préparation. Malgré les retards liés au développement du DLC, les créateurs assurent que cette fonctionnalité très attendue finira par voir le jour.
STALKER 2 : MàJ 2.0, le patch notes et toutes les nouveautés
STALKER 2 20 août 2026

STALKER 2 : MàJ 2.0, le patch notes et toutes les nouveautés

Comme attendu, la mise à jour 2.0 de STALKER 2 est disponible ce 20 août. Vous pouvez retrouver toutes les informations et le patch notes dans notre article.

commentaire (1)

Avatar
Mbappé (invité) Le 13/08/2025 à 11:11

mouais je sais pas si ça me fera revenir sur le jeu...