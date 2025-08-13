STALKER 2 va faire le plein de nouveautés, nouvelles anomalies, mode Maître et bien plus

GSC Game World dévoile sa feuille de route pour la seconde moitié de 2025. Au programme pour STALKER: Heart of Chornobyl : une mise à jour vers Unreal Engine 5.5.4, de nouveaux défis, du contenu inédit et des améliorations techniques.
Après avoir finalisé sa première roadmap post-lancement, en ajustement notamment de nombreux problèmes tout en équilibrant le jeu, le studio ukrainien GSC Game World
confirme que l'aventure dans la Zone est loin d'être terminée
. Les mises à jour prévues pour les troisièmes et quatrièmes trimestres 2025 visent à enrichir le gameplay de STALKER 2
, améliorer la stabilité et offrir de nouvelles expériences aux joueurs.
Une mise à jour majeure du moteur de jeu
La priorité à court terme est la migration vers Unreal Engine 5.5.4
. Ce changement apportera de nouveaux outils de développement et des optimisations destinées à améliorer la stabilité et les performances du jeu. GSC Game World précise que cette étape essentielle pourrait légèrement décaler d'autres ajouts prévus, mais le studio préfère miser sur la qualité à long terme.
Contenu inédit et nouvelles fonctionnalités
Côté contenu, les joueurs auront de quoi faire puisque d'ici la fin de l'année, nous devrions normalement découvrir :
- De nouvelles anomalies
- Des missions inédites proposées par de « anciens et nouveaux amis »
- De nouveaux dispositifs Night Division et des jumelles améliorées
- Une météo inédite et un cycle jour/nuit plus long
- Des ajustements sur l'IA A-Life 2.0, avec des changements dans les combats et le comportement des mutants
- Un rééquilibrage du loot dans les caches
- L'arrivée du mode Maître pour les joueurs en quête d'un défi extrême
Des améliorations au gameplay et à l'interface
En parallèle, plusieurs ajustements seront apportés à l'interface et aux mécaniques existantes, notamment une mise à jour du HUD, une révision du système de boissons régénérant l'endurance, ainsi que l'affichage direct des statistiques de protection dans l'écran d'équipement.
Le Zone Kit
, outil de création de contenu, bénéficiera de nouvelles possibilités, comme le modding audio et des outils narratifs pour imaginer ses propres scénarios, le tout accompagné d'optimisations techniques.
Et après ?
Le studio prépare aussi la sortie de STALKER 2
sur PS5
et PS5 Pro
(qui a été confirmée au début du mois de juillet). Les possesseurs de STALKER: Legends of the Zone Enhanced Edition
auront également droit à des optimisations spécifiques.
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commentaire (1)
mouais je sais pas si ça me fera revenir sur le jeu...