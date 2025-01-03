STALKER 2 change ses plans avec son succès, et promet des années de contenu

Disponible depuis la fin du mois de novembre 2024, STALKER 2 a été un succès immédiat en dépit de certains problèmes. Les développeurs ont révélé que du contenu sera introduit pendant des années, contenant des éléments supprimés en cours de route.
Après un développement marqué par des défis extrêmes en Ukraine, STALKER 2
a surpris même ses créateurs par son succès retentissant et immédiat. GSC Game World, désormais rentable grâce au jeu
, a annoncé une série de mises à jour post-lancement ambitieuses, dont l'ajout de contenu coupé et de nouveaux éléments
.
STALKER 2 proposera de nombreuses mises à jour gratuites
Dans une interview accordée à IGN
, Ievgen Grygorovych, PDG de GSC Game World, et Maria Grygorovych, directrice créative, ont expliqué que le triomphe de STALKER 2 a incité le studio à repenser ses priorités
. Initialement, le plan était de se concentrer sur de nouveaux projets après la sortie du jeu. Mais face à une communauté de joueurs plus vaste et plus engagée que prévu, l'équipe a décidé d'étendre son support à long terme
.
Nous avons maintenant une audience vraiment importante, et une partie de cette audience veulent des choses différentes.
GSC Game World prévoit de réintégrer des idées abandonnées pendant le développement initial. Inspiré par des modèles comme celui de Cyberpunk 2077
, le studio souhaite enrichir l'expérience de jeu en complétant le contenu original, dans le but d'attirer encore plus de joueurs au fil du temps.
« Nous n'avions pas prévu d'investir autant de temps dans les mises à jour de STALKER 2 après sa sortie
», admet Ievgen Grygorovych. « Maintenant, nous voulons ajouter beaucoup plus à ce jeu grâce au soutien de la communauté.
»
Malgré cette orientation élargie, GSC Game World ne perd pas de vue ses objectifs à long terme. Le studio a confirmé qu'il travaille déjà sur une feuille de route de 10 à 15 ans pour ses futurs projets
. Mais pour l'instant, l'objectif est clair : faire de STALKER 2 une expérience encore plus immersive et durable grâce aux retours des joueurs
.
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