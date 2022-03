S.T.A.L.K.E.R. 2 : Les développeurs quittent l'Ukraine et rejoignent un autre pays

Část ukrajinského studia GSC Game World (pracují na Stalker 2) se přesunuje do Prahy. — Pavel Dobrovsky (@ashnobe) March 21, 2022

Le conflit entre la Russie et l'Ukraine a récemment éclaté. Cette guerre a, bien évidemment, des répercussions sur le monde du jeu vidéo. Ainsi, les développeurs de S.T.A.L.K.E.R. 2GSC Game World, avaient récemment annoncé qu' ils mettaient le développement du jeu en suspens afin de protéger les employés et leur famille.Par ailleurs, il y a peu de temps, nous apprenions que le studio avait décidé d'opérer une modification orthographique pour le nom complet du jeu :Nous vous en avions parlé dans un article dédié . Mais l'actualité les concernant ne s'arrête pas là.Le journaliste tchèque, Pavel Dobrovsky, a rédigé un tweet il y a plusieurs jours. Dans ce post, il affirmait que le studio GSC Game World aurait quitté l'Ukraine et se serait déplacé en République tchèque. Un propos, récemment, confirmé par le site Vortex Il se pourrait, donc, que le développement de S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl reprenne dans peu de temps. Pour le moment, nous n'en savons pas plus mais nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l'évolution du jeu. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl , de son nouveau nom complet, doit sortir sur Xbox Series et PC.