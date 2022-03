S.T.A.L.K.E.R. 2 : Son développement est à l'arrêt à cause du conflit russo-ukrainien

PC Édition Standard → 1,8 € au lieu de 15,99 €, soit 89 % de réduction.



Prochaine grosse exclusivité de Microsoft, S.T.A.L.K.E.R. 2 devait normalement sortir le 8 décembre prochain sur les consoles Xbox Series ainsi que sur PC. Or, l'actualité en a décidé autrement. En effet, le conflit actuel opposant la Russie et l'Ukraine a chamboulé les plans des populations, y compris ceux du studio de développement GSC World.Récemment, le studio avait dénoncé l'invasion russe en Ukraine et avait demandé, il y a quelques jours, des aides financières pour les forces armées ukrainiennes. En plus de cela, ils ont diffusé une courte vidéo disponible sur la plateforme YouTube dans laquelleSur fond d'images de bombardements et de séquences de Motion Capture, ils écrivent les mots suivants : « Cette vidéo est notre réponse à « Comment allez-vous, les gars ». Maintenant, nous nous efforçons d'aider nos employés et leurs familles à survivre. Le développement du jeu s'est déplacé sur la touche. Mais nous continuerons, certainement. Après la victoire ».S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, de son nom complet, doit sortir sur Xbox Series et PC.. Découvrez le premier opus de la licence Stalker, tout en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire, Instant Gaming :