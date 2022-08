S.T.A.L.K.E.R. 2 : Les développeurs présentent une nouvelle créature

PC Édition Standard → 3,99 € au lieu de 15,99 €, soit 75 % de réduction.



Le studio GSC World Games continue de travailler sur le deuxième opus de la licence S.T.A.L.K.E.R., soit S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl de son nom complet. D'ailleurs, de nouvelles informations, à son sujet, arrivent au compte-gouttes. Récemment, le studio a présenté l'une des créatures que les joueurs et les joueuses devront affronter sur S.T.A.L.K.E.R. 2.À l'occasion de la journée internationale du chat (8 août 2022), les développeurs de chez GSC Game World ont partagéprésentant une créature mutante de S.T.A.L.K.E.R. 2, répondant au nom de Bayun. Ressemblant fortement à un chat, le monstre n'en reste pas moins très effrayant. D'ailleurs, la description officielle, disponible sur cette communication visuelle, est la suivante : « Un mutant très furtif et agile. Pendant des années, les histoires le concernant ont été considérées comme de simples fables. Bayun tire son nom des poches disposées autour de sa gorge, lui permettant d'imiter toutes sortes de sons, y compris la parole humaine ». S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl , de son nouveau nom complet, doit sortir sur Xbox Series et PC.. Néanmoins, il est d'ores et déjà possible de précommander le titre, selon plusieurs éditions numériques , sur Steam et sur l'Epic Games.Découvrez le premier opus de la licence S.T.A.L.K.E.R., tout en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire, Instant Gaming :