S.T.A.L.K.E.R 2 : Les différentes éditions numériques dévoilées

Les éditions numériques prévues pour S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl

Contenu supplémentaire pour le feu de camp: Airs de guitare et histoires exclusives.

Skin exclusive d'arme.

Skin exclusive de tenue.

Écusson « Early bird » pour le mode multijoueur.

Exclusivité Steam: Avatar animé Cadre pour avatar animé Arrière-plan



Édition Standard de S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl

Jeu de base complet.

Les bonus de précommande (en cas d'achat avant la sortie officielle du soft).

Édition Deluxe de S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl

Jeu de base complet.

Skins supplémentaires de tenues et d'armes.

Skins de tenues et d'armes pour le mode multijoueur.

Art book numérique.

Bande-son numérique.

Les bonus de précommande (en cas d'achat avant la sortie officielle du soft).

Édition Ultimate de S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl

Jeu de base complet.

Tous les futurs contenus téléchargeables.

2 packs d'extension d'histoire.

Quête spéciale supplémentaire.

Skins supplémentaires de tenues et d'armes.

Skins de tenues et d'armes pour le mode multijoueur.

Art book numérique.

Bande-son numérique.

Les bonus de précommande (en cas d'achat avant la sortie officielle du soft).

Des détails concernant les différentes éditions numériques prévues pouront, récemment, été dévoilés. Ainsi, dans, ce qui suit, vous pouvez découvrir un récapitulatif concernant leur contenu et leur tarif. Notons qu'il est, d'ailleurs, d'ores et déjà possible de précommander S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl, sur plusieurs plateformes.Les différentes éditions numériques pour S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl ont été dévoilées, notamment sur Steam et sur l'Epic Games Store . Les pages dédiées au jeu, sur lesdites plateformes, ont révélé les bonus de précommande :L'édition standard de S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl, affichée au prix de 59,99 €, comprend les éléments suivants :D'après les informations partagées sur la page Steam et Epic Games Store du jeu, le tarif de l'édition Deluxe de S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl est de 79,99 €. En l'achetant, les joueurs auront accès à ces éléments :L'édition Ultimate de S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl est vendue à 109,99 € et contient :