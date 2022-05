S.T.A.L.K.E.R. 2 : Le développement aurait repris

PC Édition Standard → 3,99 € au lieu de 15,99 €, soit 75 % de réduction.



Au mois de mars de cette année, le studio de développement de S.T.A.L.K.E.R. 2, GSC World, avait annoncé que le développement du jeu était à l'arrêt à cause du conflit russo-ukrainien. En effet, dans une vidéo, les développeurs avaient déclaré : « [...] Le développement du jeu s'est déplacé sur la touche. Mais nous continuerons, certainement. Après la victoire ».Et si le conflit entre la Russie et l'Ukraine est toujours d'actualité, il semblerait que. Récemment, un fan a contacté les développeurs via le Discord officiel du GSC Game World afin de savoir où en était le développement de S.T.A.L.K.E.R. 2. Le studio a répondu simplement, mais positivement : « Ça continue ».Il se pourrait que S.T.A.L.K.E.R 2 soit présenté lors de la conférence Xbox & Bethesda Games Show , puisque le titre est une exclusivité Microsoft, mais rien n'est moins sûr à l'heure actuelle et il ne s'agit là que d'une hypothèse. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl , de son nouveau nom complet, doit sortir sur Xbox Series et PC.. Découvrez le premier opus de la licence Stalker, tout en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire, Instant Gaming :