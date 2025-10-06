Rust veut forcer les joueurs à sortir de leur base avec une refonte complète de la progression

Facepunch veut en finir avec les survivants reclus dans leurs bases. Le studio a déployé une mise à jour majeure de Rust pour rééquilibrer la progression et redonner vie aux affrontements en monde ouvert.
Depuis des années, les joueurs de Rust ont perfectionné l'art de rester cloîtrés dans leurs bases
, accumulant ressources et défenses. Mais pour Facepunch, cette stratégie est devenue un frein au cœur même de l'expérience, le PvP en monde ouvert
. La nouvelle mise à jour entend casser cette routine en introduisant une progression plus lente, plus risquée, et surtout plus tournée vers l'exploration
.
Un métajeu devenu trop confortable
Le studio admet que la progression actuelle s'est « banalisée
» au fil du temps. L'abondance de ressources comme la ferraille a facilité le développement des joueurs et raccourci la courbe d'évolution. Dans un message publié sur Steam, Facepunch explique :
Nous ne pensons pas que cela ait eu un impact massivement négatif, mais cela a clairement nui au PvP en monde ouvert, notamment autour des monuments.
Pour y remédier, l'équipe introduit une nouvelle couche de progression via le système d'établis. Les joueurs pourront toujours construire un établi classique, mais l'amélioration vers les niveaux 2 et 3 nécessitera désormais des fragments de plans. Ces éléments, impossibles à fabriquer, ne pourront être trouvés que dans les monuments, ces structures emblématiques qui parsèment la carte.
Explorer pour progresser
Il ne suffira pas de se rendre dans un monument pour récupérer ces fragments, puisque Facepunch lie désormais leur obtention à des puzzles et événements à haut risque
. Les joueurs devront donc s'aventurer plus profondément dans les monuments, résoudre des énigmes ou participer à des événements piratables pour espérer obtenir les ressources nécessaires.
Des monuments retravaillés
Plusieurs zones du jeu ont été revues pour rendre l'exploration plus engageant
e. Le système des keycards a été élargi, offrant de nouveaux niveaux de difficulté. Le Dôme, le Terminal du ferry ou encore Radtown disposent désormais de puzzles « verts » de base, tandis que le Silo nucléaire a vu son défi passer de « bleu » à « rouge ».
Pour les développeurs, l'objectif est clair, forcer les joueurs à quitter leur confort
, ralentir la progression
et encourager la compétition pour le contrôle du territoire
. Le studio espère qu'en rendant certains composants indispensables à la fabrication exclusifs aux monuments, les affrontements entre clans redeviendront un pilier central du jeu.
Une mise à jour dense avant l'extension navale
Au-delà de cette refonte, la mise à jour apporte plusieurs changements de fond
. Les caisses de butin dans les monuments ont été réorganisées pour surprendre les vétérans, tandis que les drones disposent désormais d'un espace de stockage capable de transporter une pile d'objets. Le mode primitif reçoit également une attention particulière avec le rééquilibrage des armes médiévales
, la possibilité de fabriquer un piège à pointes, et l'ajout de nouvelles caisses sur les plages pour aider les nouveaux joueurs à démarrer.
Cette mise à jour servira de transition avant la très attendue mise à jour navale, prévue pour novembre 2025. Celle-ci introduira la construction de navires personnalisés, équipés de canons artisanaux, offrant une véritable expérience de pirates post-apocalyptiques.
Une refonte qui pourrait redéfinir Rust
Avec cette refonte du système de progression, Facepunch Studios cherche à redonner à Rust son ADN compétitif et brutal
. Le studio mise sur le retour du risque, de la confrontation et de la maîtrise du terrain. Si cette transition est bien accueillie, elle pourrait marquer un tournant majeur pour un titre qui, malgré ses années, continue d'évoluer sans perdre son identité
.
Vous pouvez retrouver le patch notes complet de la mise à jour sur le site officiel
.
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