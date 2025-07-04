Rust se dote d'une nouvelle mise à jour, au contenu qui va plaire

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 04 juillet 2025 à 17h01
Facepunch Studios a, récemment, déployé la mise à jour « Friends with Benefits », comportant plusieurs nouveautés, sur Rust.
Rust se dote d'une nouvelle mise à jour, au contenu qui va plaire
Le jeu de survie multijoueur de Facepunch Studios, Rust, est régulièrement mis à jour. D'ailleurs, il y a très peu de temps, les développeurs ont déployé le patch « Friends with Benefits », qui introduit plusieurs nouveaux éléments plutôt intéressants, sur Rust.

La mise à jour « Friends with Benefits » de Rust offre du renouveau pour le social

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Déployée le 3 juillet 2025, la mise à jour « Friends with Benefits » de Rust apporte de nouveaux éléments pour le côté social. Ainsi, grâce à ce patch, les joueurs et les joueuses peuvent profiter du système de « party », qui facilite grandement la connexion à un serveur avec ses amis.

D'ailleurs, pour cela, il suffit de cliquer sur le nom de l'ami en question, depuis le menu principal, et de lui envoyer une invitation. À partir de ce moment-là, le responsable de la « party » peut se connecter au serveur, amenant avec lui tous les autres membres. Ce système a un avantage assez intéressant, étant donné qu'en l'utilisant toutes les personnes de la « party » apparaîtront, dès lors, proches l'une de l'autre. En outre, remarquons que les développeurs ont ajouté un nouveau bouton, permettant d'inviter des joueurs à rejoindre l'équipe.

Évidemment, il ne s'agit pas des seuls nouveaux éléments introduits sur Rust via la mise à jour « Friends with Benefits ».

D'autres nouveautés au programme du patch « Friends with Benefits » de Rust

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La communauté peut, dorénavant, obtenir une nouvelle mission auprès du PNJ CZ-721, à l'Outpost, mais aussi bénéficier d'un nouveau système d'alignement automatique, contre les murs ou dans les coins, pour certaines structures. Le bundle « Abyss Pack » (août 2023) inclut, à présent, deux nouveaux items : « The Vertical and Horizontal Storage Tanks ».

Les développeurs ont, par ailleurs, profité de ce patch pour apporter des améliorations quant à la simulation de l'érosion et aux animations de caméra. Facepunch Studios a, qui plus, introduit des changements pour l'hélicoptère de patrouille et corrigé plusieurs problèmes. Si vous souhaitez en savoir plus à propos du contenu de la mise à jour « Friends with Benefits » de Rust, sachez que le patch notes est disponible sur le site officiel du jeu et a été partagé via une publication sur Twitter/X.
Pour conclure, rappelons que Rust est à retrouver sur PC, PS4 ainsi que Xbox One.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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