Rust se dote d'une nouvelle mise à jour, au contenu qui va plaire

Facepunch Studios a, récemment, déployé la mise à jour « Friends with Benefits », comportant plusieurs nouveautés, sur Rust.
Le jeu de survie multijoueur de Facepunch Studios, Rust
, est régulièrement mis à jour. D'ailleurs, il y a très peu de temps, les développeurs ont déployé le patch « Friends with Benefits », qui introduit plusieurs nouveaux éléments plutôt intéressants, sur Rust
.
La mise à jour « Friends with Benefits » de Rust offre du renouveau pour le social
Déployée le 3 juillet 2025, la mise à jour « Friends with Benefits » de Rust apporte de nouveaux éléments pour le côté social
. Ainsi, grâce à ce patch, les joueurs et les joueuses peuvent profiter du système de « party »
, qui facilite grandement la connexion à un serveur avec ses amis.
D'ailleurs, pour cela, il suffit de cliquer sur le nom de l'ami en question, depuis le menu principal, et de lui envoyer une invitation. À partir de ce moment-là, le responsable de la « party » peut se connecter au serveur, amenant avec lui tous les autres membres. Ce système a un avantage assez intéressant, étant donné qu'en l'utilisant toutes les personnes de la « party » apparaîtront, dès lors, proches l'une de l'autre. En outre, remarquons que les développeurs ont ajouté un nouveau bouton, permettant d'inviter des joueurs à rejoindre l'équipe.
Évidemment, il ne s'agit pas des seuls nouveaux éléments introduits sur Rust via la mise à jour « Friends with Benefits »
.
D'autres nouveautés au programme du patch « Friends with Benefits » de Rust
La communauté peut, dorénavant, obtenir une nouvelle mission auprès du PNJ CZ-721
, à l'Outpost, mais aussi bénéficier d'un nouveau système d'alignement automatique
, contre les murs ou dans les coins, pour certaines structures. Le bundle « Abyss Pack » (août 2023) inclut, à présent, deux nouveaux items : « The Vertical and Horizontal Storage Tanks ».Les développeurs ont, par ailleurs, profité de ce patch pour apporter des améliorations
quant à la simulation de l'érosion et aux animations de caméra. Facepunch Studios a, qui plus, introduit des changements pour l'hélicoptère de patrouille et corrigé plusieurs problèmes
. Si vous souhaitez en savoir plus à propos du contenu de la mise à jour « Friends with Benefits » de Rust
, sachez que le patch notes est disponible sur le site officiel du jeu et a été partagé via une publication sur Twitter/X.
Pour conclure, rappelons que Rust
est à retrouver sur PC, PS4 ainsi que Xbox One.
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