Rust se dote d'une nouvelle mise à jour, au contenu qui va plaire

Facepunch Studios a, récemment, déployé la mise à jour « Friends with Benefits », comportant plusieurs nouveautés, sur Rust.

La mise à jour « Friends with Benefits » de Rust offre du renouveau pour le social

D'autres nouveautés au programme du patch « Friends with Benefits » de Rust

The 'Friends With Benefits' update is now live! 🫂🚁🎮



This month's patch brings some social changes to Rust, with a new Party System, an update to team invites, plus many more QOL changes and improvements!



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Le jeu de survie multijoueur de Facepunch Studios,, est régulièrement mis à jour. D'ailleurs, il y a très peu de temps,Déployée le 3 juillet 2025,. Ainsi,, qui facilite grandement la connexion à un serveur avec ses amis.D'ailleurs, pour cela, il suffit de cliquer sur le nom de l'ami en question, depuis le menu principal, et de lui envoyer une invitation. À partir de ce moment-là, le responsable de la « party » peut se connecter au serveur, amenant avec lui tous les autres membres. Ce système a un avantage assez intéressant, étant donné qu'en l'utilisant toutes les personnes de la « party » apparaîtront, dès lors, proches l'une de l'autre. En outre, remarquons que les développeurs ont ajouté un nouveau bouton, permettant d'inviter des joueurs à rejoindre l'équipe.Évidemment,, à l'Outpost, mais aussi bénéficier d', contre les murs ou dans les coins, pour certaines structures. Le bundle « Abyss Pack » (août 2023) inclut, à présent, deux nouveaux items : « The Vertical and Horizontal Storage Tanks ».quant à la simulation de l'érosion et aux animations de caméra.. Si vous souhaitez en savoir plus à propos du contenu de la mise à jour « Friends with Benefits » de, sachez que le patch notes est disponible sur le site officiel du jeu et a été partagé via une publication sur Twitter/X.Pour conclure, rappelons queest à retrouver sur PC, PS4 ainsi que Xbox One.