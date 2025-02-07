Rust s'offre une mise à jour très médiévale

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 07 février 2025 à 16h48
Oyé oyé, valeureux héros de Rust ! Vos batailles vont prendre une autre tournure avec la Primitive Update, une mise à jour gratuite riche en nouveautés d'un autre âge.
Rust s'offre une mise à jour très médiévale
Le mois de février semble définitivement placé sous le signe du Moyen-Âge et des armes de siège. En effet, de nombreux joueurs ont répondu à l'appel de Kingdom Come: Deliverance II. Cependant, d'autres titres sont déterminés à proposer un voyage dans le temps ainsi qu'un arsenal fait de lames, de flèches et de lancers divers. C'est notamment le cas de Rust avec sa Primitive update, disponible en jeu depuis le 6 février 2025.

Utilisez une catapulte décalée dans Rust, parcourez le monde à cheval ou frappez à grands coups de bouclier

Mais comment le monde de Rust, pourtant moderne, peut-il se retrouver à utiliser des armes provenant des plus grandes guerres du passé ? La réponse est simple : Facepunch Studios explique que « Le mode primitif nous emmène dans un futur lointain où la connaissance des objets de haute technologie a été perdue, laissant les habitants de l'île uniquement capables de fabriquer des objets de base. ».

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Le mode de jeu Primitive vous offre donc une alternative temporelle au mode classique avec son lot de particularités décalées. Au lieu du C4 et des armes à feu habituelles, vous pourrez donc combattre en utilisant une arbalète, une épée, un arc et des flèches, une baliste ou une tour de siège. Les catapultes sont également de la partie, mais celles-ci combinent l'ancien et le moderne avec un bac à ordures comme contenant, un bras fait à partir de poteau électrique et des pneus à la place des roues en bois.

Grâce à cet arsenal temporel, vous devrez prendre d'assaut le château et vous montrer plus rusé que l'ennemi, que ce soit à pied ou à cheval. Eh oui, pas de moto au Moyen-Âge mais un fidèle destrier qui se révèlera tout aussi efficace.

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En complément de la Primitive Update, Rust propose à celles et ceux qui le souhaitent un DLC additionnel payant : le Medieval pack. Uniquement cosmétique, ce set proposé à 12,39 euros comporte 8 tenues et accessoires pour donner à votre personnage une allure de chevalier. Alors amateurs de batailles historiques et de constructions improbables, parcourez dès à présent les couloirs du temps dans Rust.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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