Rust : Les joueurs sur console ont droit à une belle surprise, mais avec une contrepartie

Si vous souhaitez profiter de l'expérience Rust sur consoles Xbox et PlayStation, Double Eleven vient d'annoncer une version native pour profiter de graphismes plus beaux.
Lancé dans sa version alpha en décembre 2013 sur PC, Rust
n'a pu bénéficier d'une sortie sur consoles de salon qu'en 2021. Les amateurs de survie possédant une PS4 ou une Xbox One ont donc pu découvrir tout ce que recèle l'île abandonnée et établir leur base tout en luttant pour ne pas se faire éliminer. Cependant, le titre n'avait jamais eu droit à une version adaptée à la PlayStation 5 et aux consoles Xbox Series.
Cette injustice est sur le point d'être réparée. En effet, Double Eleven a récemment confirmé que Rust allait avoir droit à une toute nouvelle version optimisée pour les consoles de 9e génération
. Cela pourra permettre à tous les joueurs consoles de profiter du titre, à condition d'y mettre le prix.
Rust bientôt disponible sur PS5 et Xbox Series avec quelques surprises
Pour cette nouvelle version, Rust ne proposera pas de contenu inédit. Néanmoins, les développeurs ont annoncé que ces titres proposeront des graphismes plus beaux, des performances de jeu optimisées et des fonctionnalités uniques qui ne peuvent pas être proposées sur les opus PS4 et Xbox One. En complément, il sera possible de transférer les Rust Coins et skins de la console précédente sur le nouveau titre, mais également son compte ainsi que sa progression.
Toutefois, il ne sera pas possible de transférer une sauvegarde Xbox vers une nouvelle version de Rust sur PlayStation 5, et inversement. De plus, cette « mise à jour » ne sera peut-être pas gratuite
. Lors de l'annonce, les développeurs n'ont pas précisé si celle-ci serait payante ou non. De plus amples informations sur le sujet seront partagées en avril, mais il y a fort à parier qu'il faudra payer une dizaine d'euros pour le passage à la console supérieure, voire de racheter le titre à nouveau.Rust arrivera sur consoles de 9e génération dans le courant de l'année 2025
, sans date précise pour le moment. Mais que les joueurs PS4 et Xbox One se rassurent. Le titre continuera de recevoir les mises à jour régulières, et les versions PS5-Xbox Series les recevront par la suite.
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