Rust : Les bases militaires introduites avec la MàJ de novembre

Depuis quelques mois, chaque mise à jour de Rust apporte des améliorations notables. Pour ce mois de novembre, et après avoir vu débarquer des PNJ donnant des missions notamment, de nouveaux lieux sont ajoutés. En plus de proposer un très joli butin, dont du pétrole, elles sont toutes dotées, sans exception,sur n'importe quel point.Plusieurs choses importantes sont à savoir. D'abord, comme le précise Facepunch Studios, ce véhicule ne peut pas bouger, on ne peut pas le conduire, mais les roquettes peuvent viser n'importe quel endroit sur la carte, excepté les zones sécurisées, bien entendu. Toutefois, son fonctionnement n'est pas si simple. Il ne suffit pas d'entrer dans la base, localiser le MLRS et appuyer sur un bouton. Vous allez, dans un premier temps, devoir trouver des modules d'armement, puis dans un second temps récupérer les missiles. Cependant, tout l'équipement nécessaire se trouve sur place. Il suffit de bien chercher.Quand les modules et les missiles sont trouvés,. Entre chaque lancement, un temps de refroidissement de 10 minutes est demandé.Vous pourrez retrouver ces bases une fois la mise à jour téléchargée. Naturellement, elles n'ont pas d'emplacements fixes et sont générées de manière procédurale. Chaque wipe de serveur modifiera leur emplacement. Toutes les bases militaires abritent également un PNJ.reste disponible sur PC et consoles.