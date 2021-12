Rust : La mise à jour de décembre est disponible, Noël en approche

100 pièces de métal de haute qualité

2 000 minerais de soufre

10 000 pierres

5 000 fragments de métal

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Ces derniers mois,, grâce aux différents ajouts de Facepunch, qui ont introduit une multitude de choses à leur jeu de survie, comme les bases militaires ou des missions de PNJ, pour les plus récents ajouts. Pour cette dernière mise à jour de l'année, les développeurs ne nous proposent pas de nouveautés majeures, mais cette dernière ravira tout de même un bon nombre de joueurs,Sa production a notamment été améliorée, puisqu'il possède désormais un meilleur rendement. Dorénavant, une unité de carburant vous permettra d'obtenir l'un des éléments suivants :Une augmentation non considérable donc, qui devrait rendre l'Excavator plus intéressant qu'il ne l'été déjà.Le mode spectateur à la première personne connaît aussi quelques améliorations, afin de bénéficier d'un rendu plus fidèle et une expérience plus agréable, selon les mots des développeurs. Ce nouveau mode s'activera par défaut dès que vous êtes spectateurs à la première personne. Pour le reste des points importants de la mise à jour, nous pouvons mentionner une amélioration de l'IA sur les animaux, qui n'attaqueront plus les joueurs se trouvant dans une voiture (l'IA continuera d'évoluer ces prochains mois). Enfin, la densité de la forêt a été augmentée, à la suite des retours des joueurs.Concernant les fêtes de fin d'année,. Aucune information précise n'a été partagée à ce sujet, mais une mise à jour devra être téléchargée pour profiter des fonctionnalités et festivités du « Xmas event ». Finalement, à l'occasion du huitième anniversaire de, une journée spéciale sera organisée, ce 11 décembre.