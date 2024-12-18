Rust : L'événement de Noël de retour en jeu, voici ce que vous pouvez obtenir

Pour célébrer comme il se doit l'arrivée du Père Noël et les fêtes de fin d'année, Rust vous propose sa version de la fête la plus joyeuse de l'année, avec de nombreux cadeaux à récupérer.
De nombreux jeux invitent la magie de l'hiver et de la saison des fêtes dans leurs univers avec des décors enneigés, des sapins décorés et des cadeaux pour les joueurs. Même si cela peut surprendre, cette ambiance festive a aussi sa place dans les titres mettant l'accent sur la survie. C'est notamment le cas dans Rust
, le titre de Facepunch Studios.
Si les habitants de l'île chercheront toujours à vous éliminer, même en période de fêtes, ou que vous éliminez des débutants sans aucune pitié, sachez que le Père Noël compte bien vous gâter. Depuis le 16 décembre 2024 et jusqu'au 2 janvier 2025, vous pouvez prendre part aux festivités de fin d'année
dans Rust. À cette occasion, vous pouvez récupérer de nombreux accessoires, acheter des objets des précédentes éditions dans la boutique et même participer à un concours très original.
Décorez votre base pour les fêtes et partez à la recherche des cadeaux dans Rust
La première surprise de cet événement de Noël est un bruit de clochettes
. Au cours de vos activités quotidiennes sur l'île, vous pourrez entendre le tintement des grelots résonner dans le ciel. À cet instant, stoppez toute activité et levez les yeux car le Père Noël survolera la région en laissant tomber au sol des cadeaux à moins de 40 mètres de votre position
. Foncez vers le lieu de l'atterrissage et dès que vous voyez un cadeau, écrasez-le ! Il contiendra un mélange de ressources, d'armes et de friandises de Noël.
Mais vous pourrez augmenter le nombre de cadeaux que le Père Noël vous offre en plaçant des chaussettes dans votre base. Quand les clochettes retentissent, votre chaussette se remplira comme par magie de présents
, et ce que vous soyez inscrit ou non sur la liste des enfants sages. Selon votre chance, cette chaussette se remplira entre 5 et 10 fois au maximum.
En complément, un calendrier de l'Avent fait de caisses de bois
peut être installé dans votre base. Revenez chaque jour pour découvrir les surprises qu'il renferme et obtenir de nouvelles surprises. Comme chaque année à la même époque, la boutique en jeu de Rust propose une sélection d'objets de Noël
(comme une barbe de Père Noël, un petit canon à neige, des guirlandes lumineuses…) apparus lors des précédents événements. Utilisez ces éléments pour créer la plus belle des bases de Noël et participer au concours de Noël
. Si votre base est primée, vous obtiendrez des skins inédits et des DLC.
Enfin, comme dernier cadeau pour célébrer la saison des fêtes, Rust a mis en place une campagne de Twitch drops
. Active jusqu'au 6 janvier 2025, elle vous permet de récupérer des éléments cosmétiques sur le thème des maisons en pain d'épice. Alors, n'attendez plus pour prendre part aux festivités et rejoignez la communauté Rust sur PC, Mac et Linux.
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