Rust : L'eau va prochainement être améliorée

Disponible depuis 2013, avec une sortie en version 1.0 en 2018,. Cela implique donc que de nombreux éléments ne sont plus forcément au goût du jour, et qu'il est possible d'apporter certaines améliorations, en grande partie grâce à l'évolution des différentes technologies. Selon les informations communiquées par le très bien renseigné SHADOWFRAX,Même si cette nouvelle version de l'eau n'est pas à attendre avec la mise à jour de février,. Cela concernera, notamment,. La mousse et les potentielles moisissures seront aussi plus agréables à regarder. Lorsqu'il y aura une météo pluvieuse, comme une tempête, les vagues devraient être plus importantes.La physique avec les bateaux pourrait aussi être revue grâce à cette « nouvelle eau », qui aura également une réflexion de la lumière plus belle. Les développeurs pourraient nous préparer cela pour le printemps, si tout se passe bien.Pour conclure,, notamment de nouveaux animaux, des armes et un système de grottes. Bien entendu, tout cela est à prendre avec des pincettes tant que rien n'a été officialisé.