Rust : Développez vos talents de cuisinier, de forgeron et d'apiculteur avec la nouvelle mise à jour

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 07 mars 2025 à 17h44
Avec la Crafting Update, Rust offre aux joueurs de toutes nouvelles possibilités de création allant du poulailler à la grenade à abeilles en passant par une multitude de tartes.
Rust : Développez vos talents de cuisinier, de forgeron et d'apiculteur avec la nouvelle mise à jour
Sur l'île de Rust, il y a toujours quelque chose à faire ou à fabriquer. Pour survivre face aux multiples menaces, votre personnage doit manger, avoir un équipement résistant et des armes pour surprendre l'ennemi. Afin d'offrir plus d'options aux survivants, Facepunch Studios vient de mettre en ligne la Crafting Update, l'une des plus grosses mises à jour du titre. 

Atelier, ruches, trémie et fleurs maintenant disponibles dans Rust

Dans un premier temps, la Crafting Update offre aux cuisiniers un tout nouvel atelier, des recettes inédites à tester et de nouvelles conditions de préparation. Vos recettes à base de viande peuvent désormais s'altérer avec le temps, à moins de les conserver dans un espace réfrigéré. Vous pouvez aussi semer du blé, le récolter et préparer vous-même du pain. Les possibilités alimentaires sont étendues grâce à deux nouvelles structures : le poulailler et la ruche. 

rust-essaim
Le premier vous permet de faire éclore les œufs trouvés dans la nature et de prendre soin de poules. Si elles se sentent bien, elles fourniront des œufs à utiliser dans vos préparations culinaires. La seconde peut être fabriquée si vous trouvez les ressources nécessaires dans la nature. Dans les arbres, les essaims produisent du miel que vous pouvez récolter, ou les insectes peuvent être changés en une grenade qui risque fort d'intimider vos ennemis. 

rust-tremie
Une toute nouvelle trémie fait aussi ses débuts en jeu avec cette mise à jour. Attachée à une boîte ou à un tonneau, elle aspire tous les objets présents à proximité, y compris les joueurs ou les animaux. Dans ce cas de figure, les différents composants comme la viande, les os, la graisse animale, etc. seront déposés dans la boîte juste en dessous.

Parmi les autres nouveautés de la Crafting Update de Rust figurent : 
  • Des fleurs peuvent être installées dans votre base pour la décorer
  • Un planteur triangulaire est à disposition
  • La portée et la santé des drones ont été doublées
  • Le temps de fabrication de plus de 40 objets a été réduit
  • Les enseignes lumineuses utilisent la moitié de leur puissance précédente 
  • Le coût de fabrication des armures en bois a également été réduit
  • Les serveurs sont optimisés
  • Les armures fabriquées par les joueurs peuvent contenir davantage d'inserts bonus…
Miniature vidéo

La Crafting Update de Rust est accessible à tous les joueurs. De plus, celles et ceux qui possède un inventaire Rust d'une valeur de 15 euros ou plus sur Steam auront accès à de nouveaux « serveurs premium ».
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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