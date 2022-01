Rust dépasse les 12 millions de copies vendues, les ours polaires débarquent bientôt

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Facepunch a récemment publié un article sur son site officiel, pour faire le bilan de l'année 2021, laquelle fut très bonne pour le jeu de survie, qui a accueilli une pléthore de mises à jour en 2021, permettant d'améliorer encore plus l'expérience, la rendant plus complète que jamais. En plus de revenir sur ces différents ajouts, dont les bases militaires ou encore le monde sous-marin, les développeurs ont partagé quelques chiffres sur cette année.Ainsi, nous apprenons que(12 481 079 pour être précis) soit plus de trois millions en deux ans (9 millions en décembre 2019). Des chiffres très bons pour un jeu sorti en 2013, mais qui évolue encore, grâce à un joli soutien de la communauté. Parmi tous ces joueurs, qui font les beaux jours de Facepunch, très heureux de voir la communauté évoluer de la sorte, 600 000 ont été bannis.Sur Twitch, Rust est également un succès,. Ces statistiques prouvent la solidité du jeu de survie, qui va bien évidemment déployer de nouvelles mises à jour en 2022 tous les mois et la première devrait normalement apporter des ours polaires, ainsi que plusieurs éléments issus de l'Arctique. Aucune fenêtre de sortie, si ce n'est un « très rapidement ».est pour rappel disponible sur PC, mais aussi sur PS4 et Xbox One, depuis peu.