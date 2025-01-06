Rust débute l'année 2025 avec un beau record

Alors que Rust a récemment célébré son 11e anniversaire, il a eu droit à un très beau cadeau de la part des joueurs, toujours plus nombreux à apprécier son contenu.
Même s'il est disponible depuis fin 2013, Rust
est un jeu qui a eu des difficultés à conquérir son public. Mais à l'heure des bilans, l'année 2024 s'est avérée exceptionnelle pour le titre et pour Alistair McFarlane. Le 2 janvier 2025, le directeur de Facepunch Studios a partagé une nouvelle réjouissante sur X/Twitter
. Il précisait que la communauté ne cessait de grandir au point de battre son record de connexions simultanées sur Steam
.
Plus de 260 000 survivants connectés à Rust : un record !
Dans cette publication, il indique que Rust a enregistré un pic réunissant 259 646 joueurs simultanés
. Le titre a connu de nombreux problèmes depuis son lancement, notamment plusieurs difficultés liées à la pandémie de COVID-19. Cependant, Alistair McFarlane est très reconnaissant de l'engouement de la communauté grandissante
, tout en indiquant que de belles nouveautés arriveraient dans les mois à venir.
Ces derniers mois, nous avons battu de nouveaux records mensuels, et nous n'étions pas sûrs de pouvoir les battre un jour, à moins d'une nouvelle pandémie mondiale. Un grand merci à tous ceux qui ont soutenu Rust. L'équipe travaille sans relâche depuis 11 ans sur Rust. 2026 ne sera pas différent, beaucoup de choses formidables sont à venir.
Mais il n'a fallu que peu de temps à ce record pour tomber. En effet, quelques heures après la publication, SteamDB enregistrait un nouveau record de connexions simultanées
avec 262 284 joueurs actifs. Il y a donc fort à parier que ce palier sera à nouveau dépassé dans le courant de l'année 2025 car les amateurs sont de plus en plus nombreux à découvrir le titre.
Si vous ne le connaissez pas, Rust est un jeu de survie en vue à la première personne
disponible sur PC, Mac et Linux où vous devez lutter contre la faim, le froid et les autres joueurs. Partez en quête de ressources pour améliorer votre abri, vous défendre ou manger. Mais faites attention aux rencontres que vous pouvez faire car pour vous imposer dans cet environnement hostile, certains n'hésiteront pas à trahir votre confiance.
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