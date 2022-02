Rust accueille l'Arctique et les ours polaires avec la mise à jour de février

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Comme nous le savions déjà, puisque Facepunch l'avait teasé,. Celle-ci permet donc d'ajouter une pléthore d'éléments, pour approfondir encore plus l'expérience du jeu de survie, et augmenter les possibilités.Nous retrouvons, par exemple,, mais aussi de faire des rencontres fortuites avec les scientifiques présents., qui ne se trouve que dans cette zone. Doté d'un petit espace de stockage, le véhicule reste cependant très rapide sur la neige, idéal pour se déplacer sans trop souffrir du froid. Il faudra, bien évidemment, mettre de l'essence pour l'utiliser. La motoneige permet de monter avec un passager, qui pourra tirer et vous défendre, si vous en avez besoin.Enfin, pour conclure au rayon des nouveautés majeures de la mise à jour, mentionnons, comme prévu,. Ces derniers ne spawnent que dans le biome de l'Arctique, mais il n'est pas recommandé de s'y attaquer, étant donné qu'ils font partie des animaux les plus dangereux et hostiles de ce monde. Son cousin, l'ours brun, voit de fait sa santé être réduite.Vous pouvez retrouver tous les détails de la mise à jour sur le site officiel , laquelle ajoute, également, le « Spraycan », un outil permettant de « relooker les objets qui ont été déployés dans le monde ». Ces ajouts sont également montrés en images, dans la bande-annonce ci-dessous. Rust est, pour rappel, disponible sur PC, PS4 et Xbox One.