RuneScape: Dragonwilds débarque sur PlayStation 5, une première pour la franchise en 25 ans

Pour la première fois en 25 ans, la célèbre franchise de Jagex franchit le cap des consoles. RuneScape: Dragonwilds, le jeu de survie et d'artisanat déjà plébiscité sur PC, arrivera sur PlayStation 5 cette année. Une étape historique qui pourrait redéfinir l'avenir du studio britannique.

Un an après son lancement en accès anticipé sur Steam, RuneScape: Dragonwilds s'apprête à débarquer sur PS5, ce qui signe une grande première pour la licence, qui n'a jamais été jouable sur une console de Sony. Le jeu de survie et d'artisanat en monde ouvert de la firme britannique, sortira sur PlayStation 5 plus tard cette année. Mieux encore, le titre intégrera le catalogue PlayStation Plus Extra et Premium dès son lancement. Une véritable révolution pour une licence historiquement ancrée dans l'écosystème PC.

Un tournant historique pour Jagex

Annoncé lors du State of Play de PlayStation de ce 2 juin, ce portage marque une étape cruciale pour le studio. Le jeu, actuellement en accès anticipé sur Steam où il s'est déjà écoulé à plus d'un million d'exemplaires, propose une expérience totalement distincte du célèbre MMORPG qui célèbre son vingt-cinquième anniversaire. Dans cette aventure inédite, les joueurs explorent les régions sauvages d'Ashenfall, doivent récolter des ressources, battre des boss, avec une grand part de crafting.

Le monde de RuneScape continue de se renforcer après vingt-cinq ans passés en tant qu'icône du MMORPG. Amener Dragonwilds et son mélange d'artisanat, de survie et de l'essence même de RuneScape sur de nouvelles plateformes comme la PlayStation 5 est essentiel pour libérer sa magie auprès d'un plus grand nombre de joueurs à travers le monde.

Ces mots de Jesse America, producteur exécutif du jeu, soulignent l'ambition de Jagex. Le studio souhaite capitaliser sur l'engouement suscité par la version PC pour séduire un public inédit.













La magie au service de la survie

Contrairement aux ténors du genre que sont Minecraft ou Rust, et même Valheim, le titre se démarque par son intégration profonde de la magie. Les développeurs promettent des mécaniques originales, permettant par exemple d'invoquer une hache spectrale pour abattre des arbres instantanément, de se téléporter pour fuir un danger, ou encore de transformer des os en pêches. Cette dimension fantastique confère au jeu une identité singulière sur un marché de la survie souvent saturé.

Le système de progression reste fidèle à l'ADN de la série. Les joueurs devront perfectionner leurs compétences, traquer des créatures légendaires comme les Zogres ou les redoutables Garou, et percer les mystères d'un continent ravagé par une magie instable. Depuis son lancement sur PC, RuneScape: Dragonwilds a reçu de nombreuses mises à jour, permettant d'améliorer son contenu et sa qualité.

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Aucune date de sortie n'a été annoncée, mais il arrivera cette année sur PS5 et vous pouvez d'ores et déjà l'ajouter à votre liste de souhaits. Concernant la version Xbox Series, rien n'a été dit.