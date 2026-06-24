RuneScape: Dragonwilds déploie son ultime mise à jour massive avant le lancement de la 1.0

Jagex déploie Umbral Sands, l'ultime mise à jour majeure de RuneScape: Dragonwilds en accès anticipé. Avant son lancement 1.0 prévu pour la rentrée, les joueurs peuvent désormais explorer un biome désertique impitoyable, affronter de nouveaux boss redoutables et redécouvrir des objets emblématiques de la franchise.

Jagex prépare activement la sortie définitive de son titre phare. Avant de franchir le cap de la version finale prévue pour le 15 septembre sur PC et consoles, RuneScape: Dragonwilds s'offre une dernière mise à jour majeure intitulée Umbral Sands. Cette ultime étape de l'accès anticipé invite les aventuriers à braver les dangers d'un tout nouveau biome désertique, particulièrement hostile et exigeant.

Un environnement dynamique et impitoyable

La région des dunes de Umbral Sands introduit un système environnemental inédit qui mettra les survivants à rude épreuve. Pour espérer traverser ces paysages périlleux, il faudra composer avec une chaleur accablante. Les explorateurs devront impérativement chercher de l'ombre, construire des abris de fortune à la hâte et privilégier les déplacements nocturnes pour éviter l'épuisement mortel causé par un soleil de plomb.

Umbral Sands offre aux joueurs un premier aperçu de notre vision du biome désertique emblématique de RuneScape, avec son propre système environnemental dynamique à surmonter.





Le retour des créatures et équipements mythiques

Une fois la nuit tombée, la menace change de visage. Fuzan, le tyran flamboyant, se met en chasse. Accompagné de ses sbires draconiques rouges, ce nouveau boss redoutable forcera les joueurs à s'enfoncer dans les profondeurs de la Fight Cave. Cet affrontement épique demandera de survivre à des vagues d'ennemis et à des coulées de lave en fusion avant de pouvoir défier le prédateur suprême.

Cette arène est d'ailleurs conçue pour être rejouée à l'infini, proposant des modes avancés, des récompenses d'artisanat rares et de puissants vestiges à collectionner. Pour affronter ces défis, les joueurs pourront compter sur l'arrivée de matériaux de fabrication emblématiques de l'univers RuneScape. Il est désormais possible de récolter de l'adamantite, des peaux de dragons rouges et du bois d'if pour forger des équipements de haut niveau, des armures en cuir résistant ou encore des arcs et bâtons magiques.

Des alliés de poids et de nouvelles montures

Pour faciliter l'exploration de ces vastes étendues de sable et éviter les redoutables sables mouvants, les développeurs ont intégré les célèbres tapis volants. Ces nouvelles montures magiques bénéficient de nombreuses options de personnalisation colorées. Sur leur route, les aventuriers croiseront des ennemis classiques comme les kalphites et les kot-haar, mais pourront aussi solliciter l'aide d'Icthlarin, le dieu ménaphite des morts.

Cette mise à jour massive marque la fin de la période de développement en accès anticipé. La version complète de RuneScape: Dragonwilds arrivera sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch 2, dès le 15 septembre.

Les abonnés aux paliers Extra et Premium du PlayStation Plus pourront d'ailleurs en profiter dès le premier jour. Le lancement final s'accompagnera du raid de la Scorned Wilderness et de l'affrontement tant attendu contre Kuldra, qui viendra clore cette intrigue épique.