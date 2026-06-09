La franchise RuneScape s'invite pour la première fois chez Nintendo avec Dragonwilds

C'est une grande première pour la célèbre franchise du studio Jagex. L'univers de Gielinor s'apprête à conquérir le public de Nintendo à travers une formule inédite axée sur la coopération et la survie.

Une adaptation inédite orientée vers la survie et l'artisanat

Le studio britannique Jagex crée l'événement en annonçant l'arrivée de son nouveau projet sur la future console de Nintendo. RuneScape: Dragonwilds a déjà séduit plus d'un million de joueurs sur ordinateur pendant sa phase d'accès anticipé. Le projet propose une rupture radicale avec le jeu de rôle en ligne traditionnel de la licence en s'orientant vers un concept de survie et d'artisanat en coopération.

Les joueurs exploreront le continent sauvage d'Ashenfall, une région inédite de Gielinor ravagée par une magie instable. L'aventure se partage en solitaire ou en groupe jusqu'à quatre participants. Il faudra récolter des ressources, bâtir des abris fortifiés, concocter des potions et forger des équipements pour espérer survivre face aux attaques incessantes de redoutables dragons et progresser vers l'affrontement final contre la Reine des Dragons.

La sorcellerie au service de la survie et du confort de jeu

La dimension magique prend une place prépondérante et se traduit par des mécaniques de jeu très dynamiques. Les développeurs ont intégré des sorts puissants pour faciliter les tâches répétitives liées à l'artisanat. Les joueurs pourront par exemple invoquer une hache spectrale pour abattre des arbres en un clin d'œil, déclencher une tornade pour récolter instantanément les poissons d'un lac ou encore faire exploser des filons de minerai d'un simple claquement de doigts. Le studio promet même des interactions plus insolites bien connues des fans de la première heure comme le fait de transformer des os en pêches pour se soigner en urgence.

Les vétérans de la franchise retrouveront des ennemis emblématiques du bestiaire traditionnel à l'instar des Zogres ou des Chevaliers Noirs, tout en découvrant une nouvelle faction hostile baptisée les Garous. Pour accompagner cette exploration, l'aventure profite d'une bande-son massive comprenant plusieurs heures de compositions inédites ainsi que des thèmes classiques entièrement réorchestrés.

Une déclaration d'intention forte de la part des développeurs

La transition vers le format salon et portable offre de nouvelles opportunités pour rassembler la communauté autour de cette formule réinventée.

RuneScape Dragonwilds a été pensé autour de la liberté des joueurs en leur permettant d'explorer, de développer des compétences, de fabriquer des objets et de créer ensemble des aventures inoubliables. La Nintendo Switch 2 offre une toute nouvelle façon de découvrir le continent d'Ashenfall, que ce soit en rejoignant des sessions de coopération avec des amis ou en poursuivant son voyage en déplacement. Nous sommes ravis d'apporter cette expérience complète aux joueurs Nintendo en septembre.

Ce message de l'équipe de production confirme l'ambition du studio d'élargir son public cible tout en s'adaptant aux nouvelles habitudes de jeu nomades.













Date de sortie et intégration aux services d'abonnement

La sortie de la version globale de RuneScape Dragonwilds est officiellement fixée au 15 septembre 2026. Le titre bénéficiera d'un lancement multiplateforme d'envergure puisqu'il sera disponible simultanément sur PC via Steam et Epic Games Store, sur PlayStation 5, sur Xbox Series et sur la future Nintendo Switch 2.

Bien que le tarif d'achat classique n'ait pas encore été dévoilé par l'éditeur, Jagex frappe un grand coup en annonçant que son titre intégrera directement le catalogue du PlayStation Plus Extra et Premium dès le jour de son lancement.